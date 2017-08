Türkiye Gazetesi

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, FETÖ sanıklarına giydirilecek tek tip kıyafetle ilgili yasal düzenleme yapılacağını söyledi.

Gazete ve televizyonların Ankara temsilcileri ile bir araya gelen Bozdağ, Suriye’ye yeni operasyondan, AK Parti eski MKYK üyesi Ayhan Oğan’ın açıklamasına kadar pek çok konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Başbakan Yardımcısı Bozdağ, özetle şunları söyledi:



SURİYE’YE YENİ OPERASYON

Sınırlarımızın ötesinden gerek Afrin’den gerekse de başka bölgelerden Türkiye’ye dönük her türlü eylem her türlü saldırı anında karşılık bulacaktır. Bunu her defasında ifade ettik. Nitekim zaman zaman ülkemize dönük oradan tacizler olduğunda anında misliyle mukabele edilmiştir, bundan sonra da misliyle mukabele etmeye devam edilecektir. Türkiye bölgedeki çıkarlarını, bölgenin huzur ve barışını korumak için bütün hadiseleri yakından takip ediyor bundan sonrada takip etmeye devam edecektir. Ülkemizin ve bölgemizin çıkarlar için gerekli adımları atmakta da tereddüt etmeyecektir.



DEVLETİMİZ VARDIR VE ADI ‘TÜRKİYE’DİR

Cumhurbaşkanımızın görüşleri çok net; ‘tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet’. Sayın Cumhurbaşkanımızın, Genel Başkan olmasıyla da AK Parti kongre delegeleri bu ilkeleri AK Parti’nin tüzük kuralı haline getirdi. Bugün, ‘tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet’ ilkesinin parti tüzüğüne koymuş yegâne parti AK Parti’dir. Bu yüzden bizim görüşlerimiz burada çok net. Ortaya koyduğumuz siyaset anlayışıyla da yaşam tarzımızla da bunu tescilledik. AK Parti’nin içinden çıkan cumhuriyet hükümetinin veya AK Parti kadrolarının devletle sorunu varmış gibi gösterilmesi AK Parti’ye ve bu kadrolara yapılan çok büyük saygısızlıktır, çok büyük bir haksızlıktır. Böyle bir şey olamaz. Farklı görüşler olabilir, o görüşler görüş sahiplerini bağlar ve onların kendi içinde tartışılması, değerlendirilmesi demokratik bir hukuk devletinde olması gereken şeydir.



YALANCI ŞAHİTLİK YAPMIŞTIR

Kılıçdaroğlu’nun Alman Focus dergisine verdiği röportajı baştan sona okudum. Röportajlarda sorulardan sonraki kısımlar tırnak içidir. Ses kaydı vardır, o ses kaydının dökümü yapılır, oraya geçirilir. Ben Focus’u merak ediyorum, onlar ne açıklama yapacaklar? ‘Biz yalan mı yazdık’ diyecekler yoksa ‘Sayın Kılıçdaroğlu söyledi, biz de çözümünü yaptık, aynen yazdık’ mı diyecekler? Ben şimdi soruyorum, Allah aşkına Türkiye’de siyaset yapan ve Türk halkından iktidar olmak için oy isteyen birisi, Türkiye’nin ekonomisi kötüye gitsin, Türkiye’ye turist gelmesin, turizm geriye gitsin diye açıklama yapabilir mi? Kılıçdaroğlu gazetecilerin tutuklandığını söylemiş ancak isnat edilen suç üzerinde durmamış. Onlar cumhurbaşkanının veya iktidarın yargıyı etkilemesi sonucu orada duruyor, herhangi bir şey yok, dosyaları boş, Türkiye’de siyaset kimi isterse o tutuklanıyor, cezalandırılıyor gibi bir algı operasyonunun altına kendi görüşleriyle şahitlik ederek imza atıyor. Bu ahlaki değildir, doğru da değildir. Milli bir siyasetin, milli bir siyasetçinin yapacağı bir iş hiç değildir. Kılıçdaroğlu bu yaptıklarıyla kendi milletine ve kendi devletinin aleyhine kanaatlerin pekişmesine ve Türkiye’ye ve Türk milletine dönük kirli algı operasyonlarının gerçekmiş gibi kabulüne yol açan bir yalancı şahitlik yapmıştır.





KILIÇDAROĞLU ADAY OLACAK

2109 CHP açısından bir umudu gösteriyor. Almanlara söylediğine göre, ‘2019’da devireceğiz’ diyor. Öyle bir taahhütte bulunuyor. Oyları Türk vatandaşları verecek, onlar kimi iktidar edeceğini, etmeyeceğini en iyi bilenlerdir. Sayın Kılıçdaroğlu yüzde 49’u çantada keklik görüyor. Her şartta bizim yanımızda olur gibi görüyor. Benin kanaatim Kılıçdaroğlu kendi aday olacak. 2019’de adaylık için zemin hazırlıyor. Bu mitingi de adaylığının ilk ilan adımıdır. Orada muhafazakâr kesime, başka kesimlere mesaj veriyor. ‘Ben sizin hepinizin hamisi olacağım’ diyor. Adalet mitingi değil kesinlikle adaylık mitingiydi.



FETÖ, SUİ GENERİS BİR TERÖR ÖRGÜTÜ

FETÖ göründüğü gibi olmayan, olduğu gibi görünmeyen, takiyeyi esas alan, bütün terör örgütlerinden farklı sui generis bir terör örgütüdür. Şimdi nerede bulunuyor, orada amir kim? Diyelim laik, ondan daha laik. Diyelim muhafazakâr, ondan daha muhafazakâr. Diyelim liberal, ondan daha liberal. Yani bulunduğu ortamda kimlerle beraberse onlardan gözüküyor. Kendi kimliğini, karakterini, kişiliğini ortaya çıkarmıyor. O yüzden şak diye onu tanımak o kadar kolay değil. Şimdi herkes eleştiriyor buradan da alnında yazmıyor. Adama bakıyorsun, bambaşka bir profil çiziyor, sonra bir bakıyorsun FETÖ’nün göbeğinden çıkıyor. FETÖ terör örgütüyle bugüne kadar AK Parti hükümeti dışında mücadele etmiş bir tane cumhuriyet hükümet gösterin bana. ‘Şu hükümet mücadele etti, ama siz geldiniz mücadeleyi kaldırdınız’. Yok öyle bir şey. Dolaysıyla AK Parti kendi içerisinde bu anlamda o ayıklamayı yaptı ve FETÖ terör örgütüne karşı Cumhuriyet tarihinde çok net ve kararlı bir tavır koyan tek Cumhuriyet hükümetidir. FETÖ’yle hep beraber birlikte hepimiz mücadele etmemiz lazım.

Mabetlerde nikâh kıyılamaz

Müftülere nikâh kıyma yetkisi veren düzenlemenin detaylarını anlatan Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, şunları söyledi: “Yapılan düzenlemeye göre il ve ilçe müftülükleri resmi nikâh kıyacaktır. Medeni Kanun’da da bir değişikliğe gidilmiyor. Bunun laikliğe aykırı bir yönü kesinlikle söz konusu değildir. Çünkü laik, demokratik bir hukuk devleti olan Türkiye’de devlet herkese karşı eşit bir mesafededir. Bu resmi nikâh da insanları müftülüklerde resmi nikâh kıymaya zorlamamaktadır, yani bir alternatif ilave etmektedir, isteyen istediği yerde resmi nikâh kıydıracaktır. Şu anda belediye başkanı veya evlendirme memuru veya diğer evlendirmeye yetkili ve görevli kişiler hangi usule uyarak bu nikahı kıyıyorlarsa hangi şartları arıyorlarsa aynı usule uyarak, aynı şartları arayarak müftülükler de kıyacaktır. Bazıları, ‘Camilerde nikâh kıyılacak’ falan diyor. Evlendirme yönetmeliği var. Orada mabetlerde nikâh kıyılamayacağına dair çok açık kural, hüküm var.”



EUROVISION hazırlığı yok

Bozdağ, FETÖ sanıklarına giydirilecek tek tip kıyafetle ilgili yasal düzenleme yapılacağını “Renk konusunda bir belirsizlik yok ama kapsamıyla ilgili konuda bir yasal düzenleme ihtiyacı olduğunu ben de düşünüyorum. Bakanlık üzerinde çalışıyor, o çalışmayı hükümetimizle paylaşacak. Ondan sonra son şekli verilecek. Muhtemelen önümüzde çıkacak KHK’lardan birine o düzenleme konulabilir” diye konuştu. “Eurovision Şarkı Yarışması’na yeniden Türkiye’nin katılacağı ve TRT’nin bu konuda birtakım hazırlık yaptığına dair” haberlerin doğru olup olmadığı sorusunu Bozdağ, “Doğru değil” diye cevapladı.