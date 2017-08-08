Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Selçuk Böke ANKARA

Rusya Uzmanı akademisyen Toğrul İsmayıl, Türkiye’nin Rusya’dan almayı planladığı S-400 füze savunma sisteminden ABD’nin endişe duymasının politik bir durum olduğunu söyledi. İsmayıl, “NATO üyesi bir ülkenin böyle hassas bir bölgede kendi savunma sitemini kurması, NATO’nun da elini güçlendirir” dedi. TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Görevlisi Toğrul İsmayıl özetle şunları söyledi:

Diğer NATO ülkelerinde S-400 olmasa da alt sitemleri var. Hatta Almanya bile almış. Yunanistan’da şu anda S-300 füze sistemi var. Türkiye’nin kendi hava savunma sistemini oluşturması çok uygun. Öte yandan Ruslardan aldığı füze sistemi ilerde Türkiye’nin teknolojisini geliştirmesine de imkân sağlayacak. Pentagon’un rahatsız olmasının sebebini sadece politik bir nitelik olarak görüyorum. Burada endişe duyması gereken bir ülke varsa o da Rusya’dır. Çünkü kendi teknolojisinin, karşı taraf olan NATO’nun eline geçmesi söz konusu ama tam aksini görüyoruz. Rusya’dan Güney Kıbrıs Rum kesiminin (GKRK) S-300 füze savunma sistemi alması ve daha sonra da bunların Yunanistan’a devredilmesinden NATO bu kadar rahatsız olmamıştı. Ayrıca, Almanya’da, Çekya’da, Polonya’da da bu sistemlerin bir alt sistemi mevcut.

Astana sürecinin devam ettiği biliniyor ama dikkat ederseniz artık pek fazla gündeme gelmiyor. Bu bir nevi şunu gösteriyor; ya devletler bu konuda (Suriye) çok mutabık ya da bu konuya çok değinmek, var olabilecek krizleri ortaya çıkartmak istemiyorlar.

Rusya-Türkiye ilişkilerinde tam normalleşme süreci işliyor. Aslında bizim bu süreci krizden önce yaşamamız gerekiyordu. Kriz bizim birbirimizi tanımamıza vesile oldu. Dolayısıyla iki devlet birbirinin gücünü yoklamış oldu.