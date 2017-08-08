Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Nuri Elibol ANKARA

Tarihî Yenikapı buluşmasının yıl dönümünde Başbakan Binali Yıldırım’a hem Yenikapı ruhunu, hem de gündemdeki bazı meseleleri sorduk.

15 Temmuz hain darbe girişimi sonrası Yenikapı mitingi birlik ve beraberlik ruhu olarak lanse edilmişti. Sizce Yenikapı ruhu halen korunuyor mu?

Sorunuzun iki cevabı var. Birincisi; Yenikapı demek birlik, beraberlikse bu ülkenin millî birlik ve beraberliği zırh gibi. Yani evet, bu ruh, Çanakkale ruhu gibi millî bir ruh olarak doğdu ve öyle de kalacak. İkinci cevaba gelince; Yenikapı ruhu incinmiştir. Yenikapı ruhuna ne yazık ki uyum sağlayamayanlar, hatta Yenikapı ruhunu kaybedenler oldu. Anamuhalefet genel başkanı o gün cumhuriyet tarihimizin en kanlı darbe girişimi deyip, ardından kontrollü darbe deyip tüm inandırıcılığını yitirdi. Bir de çıkıp “Yenikapı ruhunu savunan tek lider benim” diyor. Keşke böyle olsaydı. Bundan ancak memnuniyet duyardık. Ama siz çıkıp da yalnız 250 şehidimizin ve gazilerimizin değil, 80 milyonun ruhunu incittiniz. Bu ruha ilk günkü aşkla sahip çıkan başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere partimizin her kademesinde görev alan arkadaşlarımıza, MHP ye ve genel başkanı Sayın Bahçeli’ye, milletimize teşekkür etmek isterim.

YAŞ atamalarında hangi kriterler önemli oldu?

Bu seneki YAŞ çok önemliydi. Malum hain darbe girişiminden bir yıl sonra gerçekleşen ve önümüzdeki yılların komuta kademesinin belirlendiği şûranın omurgasını oluşturması bakımından ayrı bir önemi vardı. Kriterlerimiz çok netti. Değerlendirilen TSK personelinde liyakat, ehliyet aradık. Ancak elbette FETÖ ve bölücü terör örgütü ile mücadelede kararlı bir duruş da bizim için önemli bir kriter oldu. Atamalara bakıldığında zaten bunu net biçimde görmek mümkün. Ordu, Türk milletinin ordusudur. Bundan ötesi de laf-ı güzaftır.

Akıncı Üssü davasına siz de müdahil olmuşsunuz…

15 Temmuz gecesinin nasıl bir gece olduğunu en iyi bilenlerdenim. Cumhurbaşkanımız öldürülmek istendi. Ben öldürülmek istendim. Meclis bombalanarak vekillerimiz öldürülmek istendi. Hükümeti yıkmak istediler, Devleti ele geçirmek istediler. Yüzlerce insanımız o alçaklara direnerek vatan için, bayrak için, ülke için şehit oldu, gazi oldu. 15 Temmuz davalarının görüşülmesine devam ediliyor. Davanın görüşülmesine başlanmasıyla birlikte devletim adına, milletim adına, şehitlerimiz adına davaya müdahil olmayı istedim. Böyle bir davaya müdahil olmak, şehitlerimizin, milletimizin, devletimizin hakkını aramak bizim boynumuzun borcudur. Alçak darbe girişimine katılanların yargılandığı davalarda hukuk içinde en ağır cezaları almalarının takipçisi olacağız.