Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mevlana Mahallesi Kıbrıs Caddesi üzerinde seyir halinde bulunan Ökkeş Çelik isimli polis memurunun kullandığı Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne ait polis aracı kontrolden çıkarak devrildi. Kazada aracın sürücüsü polis memuru Ökkeş Çelik, araç içerisinde sıkıştı. Polis memuru Ökkeş Çelik’i çıkarmak için olay yerine gelen itfaiye ekipleri çalışma başlattı. Bu sırada Ökkeş Çelik’in arkadaşları ise endişeli bir şekilde çalışmalara destek oldu. Yaralı polis memuru titiz çalışmaların ardından sıkıştığı araçtan çıkarıldı. Ambulansa taşınan Ökkeş Çelik, Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayı gören vatandaşlar, “Çok büyük bir ses duyduk ve evden balkona fırladık. Gördüğümüzde araç devrilmişti. Çevredeki vatandaşlar aracın etrafında toplanarak yardım etmeye çalıştı” dedi.