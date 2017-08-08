Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hindistan’ın renkli etkinliklerinden olan Raksha Bandlan dün kutlandı. Yüz yıllardır süren geleneğin amacı; kardeşler arasındaki bağların güçlendirilmesi. Kız çocukları “rakhi” adı verilen kutsal saydıkları ipleri erkek kardeşlerinin bileklerine bağlıyor. Böylece onları sonsuza dek koruyacaklarına söz veriyor. Çoğunlukla bilek etrafına sarılan ipler, 3 ay sonra “Laxmi Puja” denilen bir başka ritüelde çözülüyor. Zamanla festivali büyükler de kutlamaya başladı. Birçok kadın, babalarına, annelerine, hayatlarında bir “koruyucu” rol oynayabilecek arkadaşlarına dahi rakhi bağlıyor. Ayrıca Raksha Bandlan ile insanlar arasında kardeşlik ve sevgi bağının artacağına inanılıyor..