Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Samsun ve ilçeleri ile Sinop’u kapsayan eş zamanlı operasyonu düzenledi. Operasyonda aralarında kamudan ihraç edilmiş memurlar, kapatılan Sakarya Dershanesi ile Feza Okulları çalışanları ve esnaf ile öğrencilerden oluşan 8’i bayan 24 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere Samsun Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.Gözaltı sayısının artabileceği bildirilirken, şüphelilerin birçoğunda örgütün gizli haberleşme sistemi "ByLock" ve Bank Asya’da hesaplarının bulunduğu iddia edildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.