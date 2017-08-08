Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

"Her yerde metro, her yere metro" sloganıyla çalışmalar yürüten İstanbul Büyükşehir Belediyesi, ulaşımda hedefine ulaşmak için yeni bir adım daha attı. Bu kapsamda Ataköy - Basın Ekspres - İkitelli Metro hattı için kazı yapacak TBM'lerin kaynak programı gerçekleştirildi.

Topbaş, Çobançeşme - Kuyumcukent İstasyonu'nda TBM montaj programında, Ataköy-Basın Ekspres-İkitelli Metro Hattı'nın İstanbullular için çok önemli olduğunu söyledi.

Metro hattında yürütülen çalışmaların detaylarına geçmeden önce gündeme dair değerlendirmelerde bulunan Topbaş, öncelikle son dönemlerde maddi zararlara yol açan aşırı yağışlar konusunda vatandaşları uyardı.



Dünyada küresel bir ekolojik kıyametten bahsedildiğini aktaran Topbaş, "Paris'teki İklim Zirvesi'nde bu dile getirildi. Gezegenimiz, 7,5 milyar insan, gezegeni doğru kullanmadığı için ciddi tehlike sinyalleri vermekte. Maalesef iklimlerde ön görülemeyen ciddi değişimler ortaya çıkmakta. Sadece bölgemizde değil, Avrupa'da, Latin Amerika'da, Kuzey Amerika'da Asya Pasifik'te ve her bölgede farklı sonuçlarla karşılaştığımız meteorolojik olaylar cereyan etmekte. İnsanoğlu olarak tedbirler alıyoruz ama doğayı kirletirsek, saygı göstermezsek sonuçları da çok can yakıcı olmakta. Bunun örneklerini birçok yerde yaşadık." diye konuştu.

- "Vatandaşlarımız teyakkuzda olsunlar"

Topbaş, İstanbul'da iki kez büyük sağanak görüldüğünü hatırlatarak, şöyle devam etti:

yağışların meydana geldiğini hatırlatan Topbaş sözlerine şöyle devam etti:

"Şu anda uzmanlar, 'Bu saatlerde dışarıda olmayın' diye uyarıyorlar. Biz işimizin başındayız. Kente ve insanlığa hizmet vermek adına zamanla yarıştığımız için tabii ki çalışıyoruz. Ancak bu uyarıları vatandaşlarımızın dikkate almasını istiyoruz. Vatandaşlarımız dikkat etsinler. Başka uyarılar da gelmekte. Çok aşırı sıcakların ortaya çıkardığı basınç değişiklikleri, Meteorolojinin verdiği bilgilere göre, önümüzdeki hafta veya gelecekteki zaman dilimi içerisinde yine aşırı yağışlar gelebilir. Belediye olarak dere ıslah çalışmalarına yoğun şekilde devam etmekteyiz. Daha önce problemlerin yaşandığı Cendere Deresi'nde, ıslah ettiğimizden beri artık taşkınlar ve buna bağlı sorunlar yaşanmıyor."



Pek çok derenin ıslah edildiğini ayrıca ciddi önemler aldıklarını ve almaya devam ettiklerini ancak afet boyutundaki sağanağın önüne geçmenin çok kolay olmadığını vurgulayan Topbaş, vatandaşların teyakkuz halinde olmasını isteyerek, şunları kaydetti:

"Bu bakımda bize düşen görevleri yapıyoruz. Vatandaşlarımızı da teyakkuz halinde olmaları konusunda uyarıyoruz. Şunu ifade etmek isterim. Türkiye'de bir yerel yönetim anlayışını Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın belediye başkanlığı döneminde başlattık. O dönemlerde "çöp-çamur-çukur dediğimiz zaman diliminde yollardan geçilmez, 35 yaş altı bunu bilmeyecektir, bilemez de. Çöpler toplanamazdı. Su problemi vardı. İstanbul terk ediliyordu."

- Kılıçdaroğlu'nu eleştirdi

"Hizmet, Hak için ve halk için" anlayışı ile çok mesafe katettiklerini dile getiren Topbaş, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ise "Vatandaşlar CHP'li belediyelerde tatillerini geçirsinler" şeklinde çağrı yaptığını kaydederek eleştirilerde bulundu.

Topbaş, "Zaman zaman duyuyorum, ana muhalefette siyaset yapanlar ve 'yiğidi öldür hakkını vermeyi' bilmeyenler, sağda solda farklı konuşuyorlar. Eğer, onların konuşmaları doğru olsaydı, biz zaten burada olmazdık. Vatandaş onlara inansaydı, biz olmazdık. Bugün Sayın Kılıçdaroğlu diyor ki, 'Tatil yapmak istiyorsanız CHP'li belediyelere gelin'. İstanbul'un ne halden nereye geldiğini bilenler, bugünkü İstanbul ile iftihar etmekte ve söylemekteler. Biz geriye bakmıyoruz. Çünkü, koşan adam geriye bakarsa düşer. Daha çok hizmet etmek zorundayız. Sorunları çözmek bizim asli görevimiz. Yetkilendirmeyi vatandaşımız yaptı ve biz hizmet yapıyoruz. Bundan dolayı da vatandaşın bize olan güveni giderek artmakta. Burada halk da Halik de biliyor. İstanbul'un geldiği noktaya ve yaşadığı gelişmeye hep birlikte tanıklık etmekteyiz" değerlendirmesinde bulundu.



- "İstanbul'un altı, raylı ağlarla örülecek hale geliyor"

Başkan olarak görevde bulundukları süre içerisinde ortaya koydukları icraatlara ilişkin örnekler vererek Topbaş, metro konusunda yapılanların son derece çarpıcı olduğunu belitti.

Kaynak programı yapılan Ataköy - Basın Ekspres - İkitelli Metro hattı farklı 5-6 hattı birleştirerek kentin kuzeyine doğru ilerleyeceğini aktaran Topbaş, dev TBM'lerle (Tünel Kazma Makineleri - Köstebek) oldukça başarılı işler çıkartıldığını kaydetti.

Metrolarda gidiş-dönüş olmak üzere iki tüp kullanıldığını aktaran Topbaş, "Bu istasyonda dört TBM var. İkisi kuzeye doğru devam ederken ikisi de Ataköy'e doğru çalışma yapıyor." dedi.

Göreve, geldikleri 2004 yılında İstanbul'da sadece 45 kilometrelik metro hattı olduğunu hatırlatan Topbaş, "Şu anda 149 kilometre aktif olarak metro var. 257 kilometrenin inşaatı da devam ediyor. 50 kilometrelik bir bölüm ihale aşamasında. 2019 yılı için İstanbul'da hedeflediğimiz raylı sistem 441 kilometre. Ama bazı mücbir sebeplerle bir kısmının bitimi 2019'u geçecek. İstanbul için ulaşım nazır planlarında 767 kilometrelik bir raylı sistem ön görmüştük. Ama daha sonraki çalışmalar, bizim 1000 kilometreyi geçmemizi gerektirdi. İstanbul için nihai hedef bin 23 kilometrelik raylı sistemdir."

"İstanbul'un altı, bir dolaşım sistemi gibi raylı ağlarla örülecek hale geliyor" diye İBB Başkanı Kadir Topbaş sözlerini şöyle tamamladı:

"Bizim, dünyada birçok şehirlerde gördüğümüzün daha ilerisine, en önde ve en çok raylı sisteme sahip bir kent olmasını istiyoruz. Nihai hedefimiz bu. Buradan Silivri, Gebze ve 3. Havaalanına kadar İstanbul'un her noktasına metro ile ulaşım imkanı veren bir sistem geliştiriyoruz. Bütçemizin yüzde 55'in ulaştırmaya harcıyoruz. Öncelikli problem bu. Bütün kentlerde ulaşım ön plana çıkartılmış durumda. Bütün belediye başkanları ulaşımı çözmek noktasında çalışmakta. Biz de İstanbul'u bir taraftan akıllı şehir yaparken diğer taraftan da metrolarla yoğun şekilde kent ulaşımını çözmeye çalışıyoruz. Bu noktaya gelindiğinde İstanbul çok daha rahat seyahat edilir duruma gelecek."