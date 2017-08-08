Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gümüşhane merkezli 11 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Parelel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda aralarında polis ve askerlerin de bulunduğu 13 kişi gözaltına alındı. Alınan bilgiye göre, Gümüşhane Emniyet Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY'nin il yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında haklarında arama kararı bulunan Ö.A, A.A.U, H.Y, E.K, Z.Y, B.T, A.G, C.Ç, O.A, İ.D, C.K, B.K ve K.D'ye yönelik çalışma başlattı.

Aranan şahısların Gümüşhane, İzmir, Gaziantep, Konya, Sivas, Aydın, Şırnak, Erzurum, Kahramanmaraş, Afyonkarahisar ve Trabzon illerinde bulunduğunu tespit eden ekipler, önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.Aralarında polis ve askerlerin de bulunduğu şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale el konuldu.