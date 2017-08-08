Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, bakanlıktan iş alan müteahhit firmalara "Sözleşmede belirtilen tarih bir gün bile geçse işiniz feshedilecek." uyarısında bulundu.Bakan Eroğlu, Çorum Saat Kulesi önünde düzenlenen DSİ Tesisleri Toplu Temel Atma ve Orman Köylülerine Kullandırılan Gelir Getirici Tür, ORKÖY Kredi Sertifikaları Dağıtım Töreni'ne katıldı.

Buradaki konuşmasında, bakanlıktan iş alan müteahhit firmalara uyarılarda bulunan Eroğlu, işlerin belirlenen tarihlerde bitmemesinin bahanesi olamadığını söyledi. Eroğlu, şunları kaydetti:

"Müteahhit firmalar beni iyi dinleyin, sözleşmede belirtilen tarih bir gün bile geçerse işiniz feshedilecek. Talimat verdim, kusura bakmayın. Biz zamanla yarış ediyoruz. Bahane yok, siz şimdiden, temel atma merasimi biter bitmez doğrudan şantiyeye geçin. İşinizin başına geçeceksiniz, gerekirse üç vardiya çalışacaksınız. Kurban Bayramı'nda da 10 gün tatil yok. 2 gün tatil yapacaksınız ve tekrar şantiyeyi kontrol edeceksiniz. Ben de Kurban Bayramı'nda 1 gün tatil yapacağım ve tekrar sizleri kontrol etmek için Türkiye'nin her tarafını inceleyeceğim." Temeli atılan tesisler hakkında bilgi veren Bakan Eroğlu, Türkiye'nin her noktasında hizmetlerin artarak devam ettiğini belirtti.

Sungurlu Barajı'nın yapımı için daha önce vatandaşlara söz verdiklerine işaret eden Eroğlu, şöyle konuştu:

"Şimdi sizlere söz verdiğimiz gibi yapıyoruz. Barajda 48,34 milyon metreküp su depolanacak olup, baraj sulaması tamamlandığında 31 bin 720 dekar arazi sulamaya açılacak. Yıllık net zirai gelir artışı 20 milyon 618 lira olacak. Ayrıca Sungurlu ilçe merkezine yılda 6,30 milyon metreküp içme suyu temin edilecek. Ortakışla Baraj sulamasıyla da bin 700 dekar tarım arazisi sulamaya açılacak. Yıllık net gelir artışı ise 1 milyon 105 lira olacak. 4 adet taşkınlardan korunmak için sel kapanı yapılacak."

Eroğlu, DSİ, Orman ile Doğa Koruma Milli Parklar genel müdürlüklerince yapılacak tesislerin toplam maliyetinin 71 milyon lira olacağını sözlerine ekledi.Daha sonra tesislerin temeli atılarak, çiftçilere sertifikaları dağıtıldı.Törenin ardından Bakan Eroğlu, Çorum Belediyesi ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret etti.