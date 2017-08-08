İsveç’te yaşayan 59 yaşındaki Hamza Yalçın’ın İspanya’nın Barselona kentinde tutuklandığı açıklandı.
Türkiye’nin talebiyle terör eylemi planlamakla suçlanan Yalçın, İnterpol’ün arananlar listesinde yer alıyordu.
Yalçın’ın Barselona’dan Londra’ya geçmek üzereyken pasaport kontrolü sırasında durdurulduğu belirtildi.
Hamza Yalçın İspanya’da yakalandı
08.08.2017 - 15:58 | Son Güncelleme: 08.08.2017 - 15:58
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Türkiye’nin Uluslararası Polis Teşkilatı aracılığıyla aradığı Hamza Yalçın İspanya’da yakalandı.
İsveç’te yaşayan 59 yaşındaki Hamza Yalçın’ın İspanya’nın Barselona kentinde tutuklandığı açıklandı.
Etiketler : Hamza Yalçın,
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