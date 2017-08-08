İsveç’te yaşayan 59 yaşındaki Hamza Yalçın’ın İspanya’nın Barselona kentinde tutuklandığı açıklandı.
Türkiye’nin talebiyle terör eylemi planlamakla suçlanan Yalçın, İnterpol’ün arananlar listesinde yer alıyordu.
Yalçın’ın Barselona’dan Londra’ya geçmek üzereyken pasaport kontrolü sırasında durdurulduğu belirtildi.