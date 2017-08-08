Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TSK’dan yapılan açıklamaya göre, tatbikatın kara safhası, 05-06 Ağustos 2017 tarihlerinde Katar’da konuşlu Kara Unsur Komutanlığının iştiraki ile komuta yeri tatbikatı şeklinde icra edildi.

Tatbikatın deniz safhasında, Katar Deniz Kuvvetlerine limanda Çok Uluslu Deniz Güvenliği Mükemmeliyet Merkezi tarafından deniz güvenliğine ilişkin eğitimler ile TCG GÖKOVA’da yangın-yara savunma eğitimleri verildi.

6-7 Ağustos 2017 tarihlerinde icra edilen fiili deniz safhasında; manevra talimleri, arama kurtarma eğitimleri, SAT timlerinin iştiraki ile denizden güvenlik eğitimlerinin yanı sıra Katar Hava Kuvvetlerine ait uçakların katılımı ile hava savunma harbi eğitimleri icra edildi.