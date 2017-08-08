Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı HDP, 7 Haziran seçimlerinden sonra gerçek yüzünü gösterdi.

HALKIN GÖZÜNDE SIFIRA İNDİ

Barış söylemleriyle siyaset yapan HDP'nin örgüte açık bir şekilde destek sağladığı ortaya çıkınca savcılar harekete geçti. Söylemleri boşa çıkan HDP'ye halkın desteğinin bittiği, Van'da düzenlenen mitingde bir kez daha görüldü. Vicdan ve Adalet Nöbeti adı altında vatandaşları meydanda toplamaya çalışan HDP'lilerin planı tutmadı.

35 KİŞİ KATILDI

HDP Van İl ve ilçe başkanlarının bulunduğu grup HDP binasında toplanıp, il binası önünden Cumhuriyet Caddesi üzerinde yürümek istedi.

Yaya olarak bir parka kadar yürüyen 25 kişilik gruba, 10 kişi daha katıldı. İlgi görmeyen miting 35 kişiyle sonlandırıldı.