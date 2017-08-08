Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Manisa’da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturması kapsamında 10 eve düzenlenen eş zamanlı operasyonda 12 kişi gözaltına alındı. Operasyon düzenlen evlerin 2’sinin dershane olarak kullanıldığı ve daha önce FETÖ’den ihraç edilen öğretmenlerin bu evlerde eğitim verdiği iddia edildi.

DERSHANE OLARAK KULLANILIYOR

Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince adresleri belirlenen 10 eve eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 12 kişi gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Evlerde yapılan aramalarda çok miktarda para ve örgüte ait dokümanlar ele geçirildi. Öte yandan örgüt üyelerinin kullandığı iddia edilen 10 evden 2’sinin sözde dershane olarak kullanıldığı ve FETÖ’den ihraç edilen öğretmenlerin buralarda eğitim verdiği öne sürüldü.