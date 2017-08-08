Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

LYS tercih sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Öğrencilerin dört gözle beklediği sonuçlar için gözler ÖSYM'ye çevrildi. Bugün gelen son bilgiye göre ise LYS tercih sonuçları saat 17.00'den sonra her an açıklanacaktı.

SAATLER GEÇTİ, AÇIKLANMADI

Ancak belirtilen saatin üzerinden saatler geçmesine rağmen sonuçların açıklanmaması öğrenci ve öğrenci yakınlarının tepkisine yol açtı. Sonuçların açıklanmasını isteyen öğrenciler sosyal medyada sonuçların bir an önce açıklanması için paylaşım yapmaya başladı. #LYSsonuçlarıaçıklansın hashtag'i Twitter'da birinci sıraya yükseldi.