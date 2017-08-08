Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Başbakanlık kaynaklarından alınan bilgilere göre Başbakan Binali Yıldırım, Türkiye’ye bir çalışma ziyareti gerçekleştirmekte olan Kırgız Cumhuriyeti Başbakanı Sooronbay Jeenbekov ile Ankara’da görüştü.

Görüşmede, dost ve kardeş iki ülke ilişkilerinin çeşitli veçheleri ve bölgesel gelişmeler ele alınarak Kırgızistan’daki FETÖ varlığının, iki ülke arasındaki dostluğa gölge düşürmemesi gerektiği ve bunun için Kırgız makamlarının gerekli işbirliğini göstermeleri yönündeki beklenti vurgulandı. Kırgız tarafı ise iki ülke arasındaki dostluk ve kardeşliğe halel getirmemek için ellerinden geleni yapacaklarını ifade etti.