Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çankaya Köşkü'nde düzenlenen toplantıya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Başbakanlık Müsteşarı Fuat Oktay, MİT Müsteşarı Hakan Fidan, Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Ümit Yalçın ile Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü ve Genel Sekreter Yardımcısı İbrahim Kalın katıldı.

GÜNDEM TERÖR

Çankaya Köşkü’nde Başbakan Binali Yıldırım başkanlığındaki toplantıda başta yurt içi ve yurt dışında yürütülen terörle mücadele çalışmaları ele alınacak. FETÖ ile mücadelede gelinen nokta ve bundan sonra atılacak adımların yanı sıra PKK ile mücadelede yapılan operasyonlarda alınan sonuçlar değerlendirilecek ve bundan sonra atılacak adımlar masaya yatırılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarının ardından Suriye’nin kuzeyindeki terör unsurlarına yönelik alınacak önlemler ve atılacak adımların da masaya yatırılması öngörülüyor. Ayrıca sınır güvenliğine ilişkin istihbarat raporları da Başbakan Yıldırım ile paylaşılacak.