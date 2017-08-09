Alınan bilgilere göre, 5 bin askerin katılımıyla yürütülen operasyonun devam ettiği Şenyayla bölgesinde insansız hava aracı (İHA) tarafından bir grup terörist tespit edildi. Bunun üzerine Diyarbakır’dan kalkan savaş uçakları, teröristlerin olduğu bölgeyi vurdu. Uçakların vurduğu bölgede 3 terörist etkisiz hale getirildi.Yaklaşık 30 teröristin olduğu tahmin edilen bölgede geniş kapsamlı operasyon devam ediyor.
İHA'lar tespit etti, savaş uçakları vurdu
09.08.2017 - 11:39 | Son Güncelleme: 09.08.2017 - 11:39
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Muş-Bingöl-Diyarbakır üçgeninde yer alan Şenyayla bölgesinde yürütülen hava operasyonunda 3 terörist etkisiz hale getirildi.
Etiketler : Muş-Bingöl-Diyarbakır üçgeni,terör,terörist,PKK,
494993 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/494993.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER