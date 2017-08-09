Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgilere göre, 5 bin askerin katılımıyla yürütülen operasyonun devam ettiği Şenyayla bölgesinde insansız hava aracı (İHA) tarafından bir grup terörist tespit edildi. Bunun üzerine Diyarbakır’dan kalkan savaş uçakları, teröristlerin olduğu bölgeyi vurdu. Uçakların vurduğu bölgede 3 terörist etkisiz hale getirildi.Yaklaşık 30 teröristin olduğu tahmin edilen bölgede geniş kapsamlı operasyon devam ediyor.