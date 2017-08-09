Olay, saat 10.00 sıralarında Tatvan İlçesi'nin Fatih Mahallesi'nde bulunan tren garında meydana geldi. Trenden askeri malzeme indiren askerlerin üzerine bir anda vagon kapağı düştü. Meydana gelen kazada 1'i ağır 5 asker yaralandı. Yaralı askerler, olay yerine çağrılan ambulanslarla Bitlis-Tatvan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Bitlis'te askerlerin üzerine vagon kapağı düştü
09.08.2017 - 11:42 | Son Güncelleme: 09.08.2017 - 11:42
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bitlis'in Tatvan İlçesi'nde trenden yük indiren askerlerin üzerine vagon kapağı düştü. Meydana gelen kazada 1'i ağır 5 asker yaralandı.
Etiketler : bitlis,kaza,asker,
494994 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/494994.aspx
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