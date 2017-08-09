Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, Mersin'de yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, 10 askeri personel hakkında el koyma ve gözaltı kararı verildiği, bu kapsamda şüphelilerin yakalanmasına yönelik İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 7 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldığı bildirildi.
10 asker hakkında FETÖ'den yakalama kararı çıkarıldı
09.08.2017 - 12:37 | Son Güncelleme: 09.08.2017 - 12:37
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 10 askeri personel hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
Etiketler : Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı,
495007 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/495007.aspx
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