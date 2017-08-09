Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, Mersin'de yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, 10 askeri personel hakkında el koyma ve gözaltı kararı verildiği, bu kapsamda şüphelilerin yakalanmasına yönelik İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 7 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldığı bildirildi.