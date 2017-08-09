Genelkurmay Başkanlığı yürütülen terör operasyonlarına ilişkin açıklama yaptı. TSK'dan yapılana acıklamaya göre, dün akşam  saatlerinde Muş'un Şenyayla bölgesinde devam eden hava destekli operasyonlar kapsamında, bölücü terör örgütü mensuplarının askeri birliklere silahlı saldırı  hazırlığında olduğu tespit edildi. Bunun üzerine, Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait savaş uçaklarıyla,  belirlenen bölgeye hava harekatı düzenlendi. Harekat sonrasında yapılan arama  tarama çalışmalarında 2 teröristin etkisiz hale getirildiği tespit edildi.

6 TERÖRİST TESLİM OLDU
Mardin'in Dargeçit ilçesinde ise dün güvenlik güçleri tarafından  yürütülen arazi aramasında, 9 ayrı sığınakta 2 el yapımı patlayıcı, 120 Dragunov  keskin nişancı tüfek  fişeği, bir silah dürbünü, bir el bombası, bir el telsizi,  çok miktarda el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan malzeme ve yaşam  malzemeleri ele geçirildi. Ayrıca, Şırnak'ın Silopi ilçesinde, Irak'ın kuzeyindeki barınma  alanlarından kaçan bölücü terör örgütü mensubu 6 terörist güvenlik güçlerine  teslim oldu.