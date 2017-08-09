Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Dağınık yerlerdeki adliyelerin hepsini bir arada toplayacağız. İcra, iş, ceza davaları için başka yere gitmeyecek, vatandaşımız bir yerden hizmeti alacak." dedi.Gül, Yenimahalle ilçesinde toptancı hali ile eski icra daireleri ve mahkemelerinin bulunduğu alanda inceleme yaptı.İncelemelerinin ardından AA muhabirine açıklamada bulunan Gül, Ankara Adliyesi'yle ilgili Başkentlilerin çok yoğun bir talebi olduğunu belirtti.

Konunun uzun zamandır Adalet Bakanlığının gündeminde olduğunu hatırlatan Gül, mevcut adliye binasının yetersiz olduğunu söyledi. Bakan Gül, şöyle konuştu:

"Farklı yerlerde, farklı birtakım binalarda birtakım hizmetler veriliyor ama bu, vatandaşlarımızın hizmeti çok iyi almasını engelliyordu. Hakim ve savcılarımız için çok iyi olmayan koşullarda hizmetler veriliyordu. Çok yakında, inşallah Ankaralılara, hakimlerimize, savcılarımıza, hemşehrilerimize, vatandaşlarımıza konuyla ilgili bir somut neticeyi bildireceğiz. Bunun için toplantılarımızı da yapıyoruz. En kısa zamanda bu sorunun çözümü noktasında bir kararı nihayete erdireceğiz ve kazmayı vuracağız. Milletvekillerimiz ve tüm teşkilatlarımız bu sonucu bekliyorlar, inşallah yoğun bir şekilde buna çalışacağız."

Şu anda Ankara'da 6 yerde adliye hizmeti verildiğini aktaran Gül, "Bir vatandaşımız bir sorunu olduğunda bir başka adliyeye, başka sorunu olduğunda farklı yere gidiyordu. Avukatlarımız neredeyse 10 parçaya ayrılmak zorundalar, hakim ve savcılarımız da öyle. Biz adliye hizmetlerini bir merkezde mümkünse toplamak için bir gayret gösteriyoruz. Bunun neticesini almaya çalışacağız." ifadesini kullandı.İkinci bir adliyenin yapılmasının da düşünülebileceğini vurgulayan Gül, bu konuda da görüşmeler yaptıklarını anlattı.En iyi hizmeti verecekleri yerin neresi olacağını Ankaralılara duyuracaklarını belirten Abdulhamit Gül, "Dağınık yerlerdeki adliyelerin hepsini bir arada toplayacağız. İcra, iş, ceza davaları için başka yere gitmeyecek, vatandaşımız bir yerden hizmeti alacak." diye konuştu.