Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da katılımıyla Trabzon Valiliğinde düzenlenen Spor Müsabakaları Güvenlik Tedbirleri Toplantısı'nda yaptığı açıklamada, futbolda 2017-2018 sezonunun başlamasına iki gün kaldığını anımsattı.Toplantının önemine dikkati çeken Bak, "Geçen hafta pazar günü Samsun'da Süper Kupa finalinde Atiker Konyaspor ve Beşiktaş takımları arasındaki müsabakada yaşadığımız olaylar ve daha öncesinde Eskişehir'deki Medipol Başakşehir-Konyaspor Türkiye Kupası finali, yine Antalya'daki Eskişehirspor-Göztepe play-off müsabakası... Yaşanan olaylar bize şunu gösteriyor, yeni sezonda adımlarımızı çok daha temkinli atmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.Bak, sporda şiddetin önlenmesine ilişkin 6222 sayılı yasanın uygulanmalarında bazı sıkıntılar olabileceğini dile getirerek, bunları görüşmek ve değerlendi̇rmek üzere bakanlığın geçen yıl mayıs ayında Sapanca'da bir değerlendirme toplantısı yaptığını hatırlattı.

"Toplumsal olarak hep birlikte hareket etmeliyiz"

Toplantıda bazı önerilerin ortaya çıktığını ifade eden Bak, şunları kaydetti:

"Spordaki bu sorunu sadece Spor Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı ile çözemeyiz. Bu toplumsal bir sorun. Toplumsal olarak hep birlikte hareket etmeliyiz ve karşımızda tüm dünyada karşılaşılan sorun olan bir seyirci, taraftar topluluğu var. Biz bunlara fanatik de diyebiliriz, yabancıların terimi ile holigan olarak değerlendirebiliriz fakat bu kitleyi psikolojik, sosyolojik olarak iyi etüt etmemiz lazım. Karşımızdaki seyirci kitlesini yönlendiren, bir çekim gücü, bir aktivite var. Bizim onlarla iyi diyalog kurmamız lazım. Onlarla iletişimimizi çok iyi sağlamamız lazım ve proaktif olmamız lazım, önleyici tedbirleri sağlamamız lazım."

"Hep birlikte hareket etmemiz gerekiyor"

"Şimdi biz statlara gidiyoruz, statların içerisinde meşaleler yanıyor. Bunlar nasıl giriyor?" ifadesini kullanan Bak, şu değerlendirmede bulundu:

"Sayın Bakanımızın ifade ettiği gibi, deplasmana gelen taraftarlar otobüslerle geliyor. Otobüslerde arama yaptığınızda nelerle karşılaşıyorsunuz? Biz müsabakaya mı gidiyoruz, başka bir alana mı gidiyoruz? Dolayısıyla bu kitleleri, iletişimle takip ederek, yönlendirerek, kulüplerle birlikte hareket ederek, müsabakalardaki etkinliklerini kontrol etmemiz gerekiyor. Burada bakanından, stattaki çalışanına kadar, kulüp yöneticimizden teknik direktörümüzden sporcumuza kadar herkese görev düşüyor. Bütün bu paydaşlar hep birlikte hareket etmemiz gerekiyor. "

"Spor kültürünün bu ülkede yayılmasını istiyoruz"

Sporun birleştirici gücünün ön plana çıkarılmasının önemine vurgu yapan Bakan Bak, "Spor kültürünün bu ülkede yayılmasını istiyoruz. Gittiğimiz müsabakalardan zevk alınmasını istiyoruz, keyif alınmasını istiyoruz. Bakıyorsunuz spor yöneticileri açıklama yapıyor. Di̇kkat etmemi̇z lazım. Şunu yaparım, bunu yaparım... Bizim bu işlerde çok dikkatli hareket etmemiz lazım." dedi.

Bak, herkese bu konuda görev düştüğünün altını çizerek, "Biz de bu yasanın uygulamasındaki eksiklikler neler, değişiklikler gerekiyor mu? Ben müsabaka sonrasında da söyledim. Bizim en önemli önceliklerimizden bir tanesi, sporda şiddetin önlenmesi. Bu durum, ilk başladığı kaynaktan müsabaka anına kadar kontrol etmemiz gereken bir süreç. Biz müsabaka gününden iki saat önce bu işe başlarsak olmaz. Müsabakanın fikstürü, çalışması belli, dolayısıyla buna çok dikkat etmemiz lazım." açıklamasını yaptı.

"Kimsenin tribünleri politikaya alet etmesine izin vermeyeceğiz"

Gençlik ve Spor Bakanı, valiliklerde yapılan il spor güvenlik toplantılarının önemine dikkati çekerek, "Sporda ortak dil görmek istiyoruz. Kimsenin tribünleri politikaya alet etmesine, oradaki heyecanı, kavramı değiştirmesine izin vermeyeceğiz. Belli taraftar gruplarının belli ideolojileri kullanmasına müsaade etmemeliyiz. Dolayısıyla bu toplumsal olarak, toplum olarak hepinizin görevi. O yüzden Sayın İçişleri Bakanımıza teşekkür ediyoruz. Bu koordinasyonu sağladı. Biz de yarın Adalet Bakanımız ile diğer paydaşlarımızla bu konuyu detaylı bir şekilde tekrar değerlendireceğiz." diye konuştu.

Yeni sezona da değinen Bak, "2017-2018 sezonunda keyifli mücadeleler bekliyoruz. Bütün sporseverleri, statlarda görmek istiyoruz. Bunun için o statların o ortamlara hazırlanması için ne yapılması gerekiyorsa biz devlet olarak görevimizi yapacağız. Bunu, federasyonlarımızla kulüplerimizle iletişimimizi artırarak, onlarla daha fazla diyalog kurarak sağlayacağız." değerlendirmesinde bulundu.

"Ülkemizin spor potansiyeli çok yüksek"

Bak, herkese bu konuda sorumluluk düştüğünü anlatarak, "Bu görevi başarı ile yöneteceğimize inanıyorum. Ülkemizin spor potansiyeli çok yüksek. Gençleri spora yönlendirerek daha da güçlü bir gelecek hedefliyoruz. O yüzden bu toplantı için İçişleri Bakanımıza teşekkür ediyoruz. Gençlerimize ve paydaşlarımıza güveniyoruz. Hep birlikte hareket etmemiz gerekiyor." dedi.