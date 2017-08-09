Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Malatya programının ardından 5 Ağustos gecesi Trabzon üzerinden memleketi Rize’ye gelen Erdoğan, 4 günlük tatiline bir çok gezi ve inceleme sığdırdı, Rize ve Trabzon’da partililer ile bir araya geldi. Türkiye için önemli projeler arasında yer alan Rize-Artvin Havalimanı inşaatı ile Ovit Tüneli inşaatında incelemelerde bulunan Erdoğan, Artvin’deki Sarp Sınır Kapısı’na da geçerek burada süren yenileme çalışmalarını yerinde inceledi.

Erdoğan, Rize ve Trabzon’da AK Parti İl Danışma Meclisi Toplantıları’na da katılarak partililer de bir araya gelirken, gezisinin son günü olan bugün ise ilk olarak Güneysu ilçesinde yakınlarının mezarlarını ziyaret etti, dua etti. Ardından geçtiğimiz aylarda hayatını kaybeden AK Parti İl Yöneticisi Osman Karavin’in ailesinin Rize il merkezi Kale mahallesindeki evine geçerek taziyelerde bulunan Erdoğan, son olarak Çaykur Rizespor Mehmet Cengiz Tesisleri’nde Kulübün yeni başkanı Hasan Kemal Yardımcı ve yönetim kurulu üyeleri ile bir araya geldi.

Erdoğan, ziyaretin ardından saat 16.10 sıralarında helikopterle Giresun’a gitti. Burada Ayvasıl Limanı’nda Giresunlular’a seslenecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin İl Danışma Meclisi’ne katılacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın akşam Ordu-Giresun Havalimanı’ndan İstanbul’a gitmesi bekleniyor.