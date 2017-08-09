Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu ile sağlık Bakanı Ahmet  Demircan, Samsun'da Devlet Su İşleri (DSİ) Tesisleri Toplu Temel Atma ve Orman  Köylülerine Kullandırılan Gelir Getirici Tür, ORKÖY Kredi Sertifikaları Dağıtım  Töreni'ne katıldı.   Bakan Eroğlu, Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezinde düzenlenen  törende yaptığı konuşmada, çevre konusunda vatandaşların usule, nizama, mevzuata  uymaları gerektiğini söyledi.

 Dere kenarlarında kim ne yapacaksa projesini DSİ'ye götürüp izin  alacağını belirten Eroğlu, şöyle devam etti: "Başbakanlık genelgesi var. Dere kenarlarında yapılan ne kadar yanlış  yapı varsa yıkıp geçeceğiz. DSİ'nin izin verdikleri haricinde yapılan bütün  yapılar yıkılacak. Kusura bakmayın. Her seferinde millet zarar görmesin. Ne kadar  yanlış yapılan köprü, menfez veya dere yanında yapı varsa bunları yıkacağız.  Kesinlikle bunun takipçisi olacağız. DSİ'den de görevli mühendisler bunu takip  edecek. Artık acı yaşamak istemiyoruz. Sel baskınları yüreğimizi dağlıyor."

 Eroğlu, Türkiye'nin büyük bir kumpasın çemberinde olduğuna dikkati  çekerek, Türkiye üzerinde oynanan hain planın yeni başlamadığını bildirdi. Osmanlı'dan beri plan üstüne plan yapıldığını vurgulayan Eroğlu,  şunları kaydetti: "Harp meydanlarında bizi yenemeyenler, içimizden vurmak için birtakım  hainleri içimize casus olarak göndermişler. Sadece bizde değil, aynı numara  Irak'ta uygulanmış, Pakistan'da uygulandı. Türkiye'de FETÖ ile kanlı darbe  girişimine teşebbüs ettiler. Aziz milletimizin kahramanlığı, Cumhurbaşkanımızın  cesareti sayesinde bu hain, alçak darbe girişimi püskürtüldü. İnşallah en ağır  cezayı alacaklar. Güya bu kişiler hapishanelerde rüya görüyorlarmış. Sözde  rüyalarında birden bire hapishanelerin duvarları kalkacakmış. Onları tekrar  motive etmek için gayret içindeler ama onların sadece bu dünyaları değil, öbür  dünyaları da berbat olacak. Bu millete dokunan yanar. Cenabı Allah, tüm terör  örgütlerinden vatanımızı ve milletimizi muhafaza eylesin."

 AK PARTİ KENDİSİYLE YARIŞIYOR!

 Bakan Demircan da Türkiye'de 2003'ten beri sağlık alanında başlayan  dönüşüm sürecinin gelişim süreci olarak devam ettiğine işaret etti. AK Parti iktidarı döneminde Türkiye'de çok önemli hizmetler  yapıldığının altını çizen Demircan, "AK Parti artık geçmişle kendisini  kıyaslamıyor, o dönemler bitti. Şimdi Ak Parti kendisi ile yarışıyor. Kendisi ile  kendini kıyaslıyor. Bir günün diğer gününe eşit gün olmama prensibini işletiyor."  dedi.

 Türkiye'de geçmişte sağlıkta yaşananların unutulduğu bir seviyeye  geldiklerini ama gelinen yerde durmayı kabul edemeyeceklerini vurgulayan  Demircan, "Bu devam etmeli. Bunu daha ileriye kararlılıkla, azimle, şevkle  taşıyacağız. Türkiye, sadece kendi ülkesine sağlık hizmeti veren bir ülke  konumundan, hızla bütün çevresine ve insanlığa sağlık hizmeti verecek istikamette  ilerliyor. Şimdi sağlıkta ikinci dönem dönüşüm değil, gelişim ve kalite dönemi  var, buna başladık, devam ettiriyoruz ve sürdürülebilir hale getirmek için  çalışıyoruz." ifadesini kullandı.  AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan'ın da katıldığı  törende daha sonra tesislerin temeli atıldı, çiftçilere sertifikaları dağıtıldı.