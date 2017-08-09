Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, "16 yıllık parti, 15 yıllık iktidar dönemimizde durmaksızın, dinlenmeksizin, kesintisiz bir mücadele içinde olduk. Bu süreçte elbette yorulan, yolda kalan, maalesef yolunu şaşıran arkadaşlarımız da oldu. AK Parti'nin en önemli özelliği, sürekli kendini yenileyebilme, kendini tazeleyebilme kabiliyetine sahip olmasıdır. Şimdi önümüzde zorlu bir mücadele dönemi başlıyor. 2019 seçimleri, Türkiye ve dolayısıyla bizim için çok önemli." dedi.

Erdoğan, "16 Nisan'da alınan yüze 51,4 oy AK Parti oyu değildir, bunu bir defa böyle bileceğiz. Ama aynı şekilde hayırcıların aldığı yüzde 48,6 oy da sadece CHP'nin oyu değildir. Şimdi onlar ne yapıyor? Zannediyorlar ki 'Bu oy bizim.' Değil. Onlara en güzel cevabı inşallah 2019'un martında vereceğiz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kendi çıkarını, partisinin ve ülkesinin çıkarının önünde tutan hiç kimse, AK Parti'de yöneticiliğe talip olamaz. Davası ve ülkesi için çalışacak, milletimizle kucaklaşacak, proje üretecek herkese yüreğimiz ve kollarımız açıktır." şeklinde konuştu.

Erdoğan sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Biz mütevazı olacağız, biz tevazu ehli olacağız. Bizim bakanımız mütevazı olacak, belediye başkanımız mütevazı olacak, milletvekillerimiz mütevazı olacak. Hani tevazuda toprak gibi olmak var ya Mevlana'nın ifadesiyle, böyle olacağız. Yoksa bu makamların bize vermiş olduğu zenginlik hiçbir işe yaramaz. Makamı güçlü kılmaktır aslolan, makamdan güç almak değil. Eğer makamdan güç alarak yoluna yürümeyi düşünüyorsan, geldiğin gibi bu millet seni göndermesini de bilir."

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan: "Anamuhalefetin başındaki zat, Türkiye düşmanlarının ağzıyla konuşarak, onların istedikleri gibi davranarak adeta ülkesine karşı savaş açmış durumdadır. Yatırımcılara ve turistlere adeta 'Türkiye'ye gelmeyin' diye yalvaracak, 'Sadece CHP'li belediyelerin olduğu yerlere gelin' diyecek kadar seviye kaybına uğramış."