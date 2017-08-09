Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin terör örgütü DAEŞ'in eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik olarak sürdürüğü çalışmalar kapsamında, terör örgütünün Ağrı ve Hatay'da aktif olan bir hücresi belirlendi. Her iki hücreye yönelik olarak teknik ve fiziki çalışma yapan polis kimliklerini belirlediği 7 örgüt şüphelisine ulaştı. Şüphelilerin yakalanması için 3 Ağustos günü eş zamanlı operasyon düzenleyen İstanbul TEM ekipleri, İstanbul, Hatay ve Ağrı da düzenlediği eşi zamanlı operasyonlarda kimlikleri belirlenen 7 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

OKUL MÜDÜR YARDIMCISI DA GÖZALTINA ALINDI

Gözaltına alınıp İstanbul Emniyet Müdürlüğü TEM Şube'ye götürülerek sorguya alınan 7 örgüt şüphelisinden Hatay'da gözaltına alınan A.B.'nin Hatay Hassa İlçesi'nde bir okulda müdür yardımcısı olarak görev yaptığı belirlendi. Aynı çalışmada A.B.'nin İstanbul'daki DAEŞ üyeleri ile örgütsel faaliyeti olup yönlendirme ve yönetme işlemlerinden sorumlu olduğu tespit edildi.



'HEDEF TÜRKİYE' TALİMATI VERDİLER

Aynı operasyonda yakalanan S.F. isimli diğer bir örgüt şüphelisinin ise örgütün Suriye'deki üst düzey isimleri ile irtibatlı olduğu tespit edildi. Şüpheliden elde edilen dijital bir belge de ise, kendisinin Suriye'de savaşmak istediği ancak terör örgütünün üst düzey isimlerinin kendisini Türkiye'de bir eyleme yönlendirmeye çalıştığı tespit edildi. Polisin dijital incelemeden ortaya çıkardığı tespite göre, terör örgütü yöneticilerinin S.F.'ye cihadı Suriye'de değil Türkiye'de gerçekleştirmesi gerektiği yönünde telkinlerde bulunup talimat verdikten sonra kendisine "Yalnız Kurt" isimli bir el kitapçığı gönderdiğini tespit etti. Gözaltına alınan şüphelilerin Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü TEM Şube'deki sorguları sürüyor.