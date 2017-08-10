Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın merkez üssünü Gökova Körfezi açıkları olarak saptadığı deprem saat 01.18'de meydana geldi. Yerin 6.99 kilometre derinliğindeki depremin büyüklüğü 3.2 olduğu açıklandı. Saat 01.56'da ise aynı bölgede 6.96 km derinlikte 4.1 büyüklüğünde başka bir deprem daha meydana geldi. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü de depremlerin büyüklüğünü 3.1 ve 4.0 olarak bildirdi.
Bodrum'da 4.1 şiddetinde deprem
10.08.2017 - 02:41 | Son Güncelleme: 10.08.2017 - 02:41
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
MUĞLA'nın Bodrum İlçesi Gökova Körfezi açıklarında artçı depremler sürerken, bölgede saat 01.18'de ve 01.56'da Richter ölçeğine göre 4.1 ve 3.2 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi.
Kaynak: DHA
Etiketler : BODRUM,DEPREM,
495150 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/495150.aspx
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