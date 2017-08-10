Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

­­­­Nuri Elibol ANKARA

AK Parti Sözcüsü, Tanıtım ve Medyadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun milletin ortak yaşam, mutabakat ve sözleşme zeminini sürekli olarak tartışmaya açtığını belirterek, “Bunu yaparken bir muhalefet genel başkanı değil, Türkiye karşıtı lobinin sözcüleri gibi konuştu” dedi.

Gazete ve televizyonların Ankara Temsilcileriyle kahvaltıda buluşan Ünal, partisinin 16 yıllık süreçte Türkiye’yi önemli bir noktaya getirdiğini kaydetti. Bugün yaşanılan mücadelenin bir ülkenin ayağa kalkma mücadele olduğunu belirten Mahir Ünal, “Bunun da bağımsız politikalar takip etmemizin de, kendi bölgemizde kararlar alıyor olmamızın da bedelleri var. Birileri diyor ki biz her şeye sahip olalım ama hiçbir bedel ödemeyelim” dedi.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun Alman Focus dergisine verdiği röportajı sert dille eleştiren Ünal, şöyle devam etti: “Kılıçdaroğlu’nun Türkiye karşıtı lobilerin sözcüsü olduğunu bir kez daha gösterdi. Türkiye’nin güvenliği sorulduğunda Kemal Kılıçdaroğlu rahat bir şeklide ‘Türkiye’de can, mal, mülk güvenliği yoktur’ diyebiliyor. Bu ülkenin yüzde 25 oy almış siyasetçisi söylüyor. Çok acı bir durum. Kılıçdaroğlu’nun söylem analizini yaptık. 15 Eylül gibi rapor tamamlanacak. Kemal Kılıçdaroğlu’nun 7 yılda sistematik yaptığı şey, bu milletin ortak yaşam, mutabakat, sözleşme zeminini sürekli olarak tartışmaya açması. Bunu yaparken bir muhalefet genel başkanı değil, Türkiye karşıtı lobinin sözcüleri gibi konuştu.”

Kılıçdaroğlu’nun “Siz FETÖ’yü beslediniz, yan yana yürüdünüz” suçlamalarına da cevap veren Ünal, “İktidara geldiğimizde ciddi bir sivilleşme, demokratikleşme, sivil toplumu genişletme mücadelesi verdik. Biz sivil toplumun önünü açtığımızda o alana bütün sivil toplum yapıları girdi. CHP bunların bu yapısı ortaya çıktıktan sonra bunlarla münasebeti sürdürdü” diye konuştu.

“REFLEKSLERE GÖRE HAREKET EDİYOR”

Konuşulması gerekenin “Kılıçdaroğlu ve CHP siyaseti bir nefretten beslenmeyi mi, rehabilite etmeyi mi tercih edecek?” olduğunu söyleyen Mahir Ünal, sorunun ise CHP’nin nefretten beslenmeyi tercih etmesinden kaynaklandığını söyledi. Ünal, “Kılıçdaroğlu’nun söylem analizinin getirdiği iki tane seçenekle karşı karşıyayız. Kılıçdaroğlu’nun CHP’si ya sistematik olarak bu sözünü ettiğimiz şeyleri bilinçli şekilde yapı­­yor ya da siyaset bilmediği için kendi kitlesinin, tabanının reflekslerine göre bunu yapıyor” dedi.

Kılıçdaroğlu’nun bilerek ve isteyerek CHP’yi dönüştürmeye çalıştığını vurgulayan AK Parti Sözcüsü Ünal, “Atatürk yaşasaydı, Kılıçdaroğlu’na ‘ahlaksız’ derdi. Ben Kılıçdaroğlu’nun bir fikri olduğunu, bir fikri takibi olduğunu zannetmiyorum. Bir lider değil, takipçileri yok, müttefikleri var. Kılıçdaroğlu’nun CHP’sinin ve kendisinin Mustafa Kemal Atatürk’le uzaktan yakından bir ilgisi yoktur” değerlendirmesinde bulundu.

“BİRDEN ÇOK CHP VAR”

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, CHP’nin birden fazla yüzü olduğunu belirterek, “Çoklu bir yapısı olduğuna Tunceli milletvekilinin PKK’ya karşı koyduğu tavır üzerinden teşekkür ettik. Akıncı davasına milletvekilleri geldiler. Çok da memnun kaldık ve teşekkür ettik. Bir tane CHP yok. Bir tane CHP olsa, birkaç tane CHP var ve bir gün bir yüzünü, ertesi gün diğer yüzünü görüyoruz” açıklamasında bulundu.

“OHAL, NORMALLEŞME İÇİN”

Türkiye’nin şu anda 4 terör örgütüyle mücadele ettiğini hatırlatan Ünal, 15 Temmuz sürecinin ardından 1 yılda normale dönmesinin beklenmesinin hata olacağını belirtti. Mahir Ünal, “Bu OHAL vatandaşlara karşı, temel hak ve hürriyetlerini zorlaştırmaya dönük değil, devlete çeki düzen vermek, devletin hareket kabiliyetini hızlandırmak, güçlendirmek ve normalleşmesini sağlamak üzere bir OHAL’dir. Bazı semptomları olabilir mi? Evet olabilir. OHAL komisyonu kurulması bunlardan bir tanesi. Türkiye’de görülen davaların AİHM’e götürülmesi ve tazminat durumuyla karşılaşmak istemiyoruz” diye konuştu.