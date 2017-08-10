Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) medya yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün şifreli mesajlaşma programı "ByLock"u kullandığı tespit edilen 35 şüpheli hakkında gözaltı ve arama kararı verildi.



BYLOCK'ÇU 35 GAZETECİ İÇİN GÖZALTI KARARI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca, FETÖ'nün medya yapılanmasına yönelik soruşturma, elde edilen yeni deliller ve ifadeler doğrultusunda sürüyor. Bu kapsamda, örgütün şifreli mesajlaşma programı "ByLock"u kullandığı tespit edilen 35 şüpheli hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan gözaltı kararı verildi.

ADRESLERİNE OPERASYON DÜZENLENİYOR

Savcılığın ayrıca şüpheliler hakkında ikametlerinde arama kararı talep etmesi üzerine nöbetçi hakimlikçe, arama ve yakalama kararı da verildi.

Polis ekipleri, 35 şüphelinin adreslerine operasyon düzenliyor.

BİRGÜN GAZETESİ EDİTÖRÜ GÖZALTINDA

Aralarında Birgün gazetesinin editörlerinden Burak Ekici'nin de bulunduğu bazı şüpheliler gözaltına alındı.

Gözaltı ve arama işlemleri devam ediyor.