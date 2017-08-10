Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mardin’in Dargeçit ilçesi Korucu köyü kırsalında vatandaşların ihbarları üzerine düzenlenen operasyonda terör örgütü PKK'ya ait mühimmatlarla dolu 12 sığınak tespit edildi. Valilikten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Mardin Dargeçit ilçesi Korucu köyü kırsalında Terörle Mücadele Şubesi ve İstihbarat timlerimiz, Polis Özel Harekat, Jandarma timlerimizin birlikte icra ettikleri vatandaşlarımızın ihbarları neticesi yapılan toplam 12 farklı sığınak diyebileceğimiz yerler tespit edilmiş, yapılan aramalarda güneş paneli, 100 metre civarı kablo, yaşamsal malzeme, 25 kilogram boya kovası içinde sıkıştırılmış An-fo patlayıcı, çok sayıda Dargeçit haritalarının ve krokilerinin bulunduğu kağıtlar ve not defterleri, sivil kıyafetleri, bomba yapımında kullanılan elektronik düzenekler, elektrikli infilaklı kapsüller, örgütsel doküman, telsiz, bomba yapımında kullanılan çok sayıda röle ve devreler, telsiz kodlarının ve şifrelerinin olduğu tablo, bomba yapımı şemaları, yaklaşık 25 kilogramlık kapsüllü ve düzeneği hazır güğüm içine hazırlanmış EYP, içi barut dolu 50 santimlik boru, 4 tüp çakmak gazı, çok sayıda yaşamsal malzeme, yüzlerce pil, mutfak araç gereçleri, bidon içerisinde çok sayıda canas mermisi, çaydanlık ve mutfak araç gereçleri ele geçirilmiştir.

Yapılan operasyonlarla terör örgütünün lojistik imkanları kesilerek hareket edemez hale getirilmektedir. Tüm terör örgütleri ile mücadele sonuna kadar devam edecektir. Vatandaşlarımızın terörle mücadele ye verdikleri destekten dolayı teşekkür ederiz.”