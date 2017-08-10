Üsküdar Yavuztürk Mahallesi'nde bıçakla iki çocuğunu öldürüp bir çocuğunu da yaralayan A.G.'nin polisteki sorgusu tamamlandı.
"YAKINLARIMIN DOLDURUŞUNA GELDİM"
Sorguda suçunu itiraf eden katil babanın “Yakınlarımın dolduruşuna geldim. Çocukların sürekli benden olmadığını söylüyorlardı çok pişmanım” dediği öğrenildi. A.G., emniyetteki sorgusunun ardından mahkemeye sevk edildi.
"PİŞMANIM"
Çıkışta basın mensuplarının “Çocuklarınızı sizden olmadığını düşündüğünüz için mi öldürdünüz” sorusuna ise gözyaşları içinde “Evet ama pişmanım” diye cevap verdi.
2 çocuğunu öldüren katil baba A.G “Pişmanım”
10.08.2017 - 11:57 | Son Güncelleme: 10.08.2017 - 11:57
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Üsküdar’da 2 çocuğunu öldürüp birini de yaralayan A.G. polisteki sorgusunda suçunu itiraf etti. Mahkemeye sevk edilen Güleryüz, emniyet çıkışında gözyaşları içinde “Pişmanım” dedi.
Üsküdar Yavuztürk Mahallesi'nde bıçakla iki çocuğunu öldürüp bir çocuğunu da yaralayan A.G.'nin polisteki sorgusu tamamlandı.
Etiketler : üsküdar,katil,katil baba,cinayet,
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