Türkiye'deki televizyon ve radyoları kapatılan  Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ), Avrupa'daki bir uydu üzerinden yaptığı televizyon  yayınıyla propagandasını sürdürüyor. Türkiye'de propaganda yapma imkanı bulamayan FETÖ, televizyon ve radyo  yayınları için yönünü Almanya'ya çevirdi. Mobility Channel adıyla daha önce  Otomobil yayınları yapan bir kanalı satın alan ve MC kısaltmasını kullanan örgüt,  Merih Channel olarak yeniden isimlendirdiği kanalla propagandasını devam  ettiriyor.

İlk olarak 2015 yılı başında yayın hayatına başlayan, ancak örgütle  bağlantılı televizyonların Türksat'tan çıkarılmasının ardından Kasım 2015'te  faaliyetlerini durdurdurmak zorunda kalan MC TV, bu yıl Almanya'da yeniden aktif  hale getirilerek örgütün sesi haline dönüştürüldü.

Eutelsat firmasına ait Hotbird uydusundan yapılan yayının merkezi,  Almanya'nın Hessen eyaleti görülüyor. 24 saat yayın yapan kanal, ağırlıklı olarak  terör örgütüyle bağlantılı olduğu için kapatılan Samanyolu TV'nin dizilerine yer  veriyor.

FETÖ ELEBAŞININ KONUŞMALARI YAYINLANIYOR

Günde 5 kısa haber bülteni bulunan kanalda, FETÖ elebaşı Fetullah  Gülen'in konuşmaları sıklıkla yayınlanıyor. Örgüte bağlı bir dergi ve sözde bir  yardım kuruluşunun tanıtımının yapıldığı kanalda, başka Reklam bulunmuyor.  Örgütün aynı adla, yine Avrupa'dan yayın yapan bir de radyosu bulunuyor.

Kanalın yayın kalitesinin düşük olduğu gözlenirken, Youtube yayınını  da genel olarak çok az kişi izliyor. Örgütün TV ve radyo yayını için Avrupa'yı seçmesi, PKK'yı anımsatıyor.  Bölücü terör örgütünün de, uzun zamandır değişik adlarla Avrupa uydularından TV  yayını yaptığı biliniyor. Avrupa'daki bazı kanalları mahkeme kararıyla kapatılan ya da uydu  şirketlerinin yayınını durdurduğu PKK'nın, FETÖ kanalı MC TV gibi Hotbird  uydusunda yayın yapan 3 kanalı bulunuyor.