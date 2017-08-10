Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

4 Temmuz 2007 tarihinde yaşamını yitiren Barış Akarsu'nun amasra'da annesinin yaşadığı evine 7 Ağustos'ta hırsız girmesini üzerine Bartın İl Emniyet ile Amasra İlçe Emniyet müdürlükleri ekipleri çalışma başlattı. Çevredeki güvenlik ve MOBESE kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelinin Adem E. olduğunu tespit etti. Ekipler, Adem E'yi Ankara'da operasyonla gözaltına alarak Bartın'a getirdi.

Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Bu arada olayla ilgili bir şüphelinin arandığı bildirildi.

Bodrum'da geçirdiği trafik kazası sonucu yaşamını yitiren Barış Akarsu'nun Amasra'da annesinin yaşadığı evine 7 Ağustos'ta, hırsız girmiş ve evin içinde oluşturulan müze odadan Akarsu'nun kolyeleri, bileklikleri, kuru sıkı tabancaları ve yüzükleri çalınmıştı.