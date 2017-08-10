Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün memleketi Rize'de şehidin evini ziyaret etti. Şehidimizin evinde Kur'an-ı Kerim okuyan Erdoğan'ın görüntüleri sosyal medyadan paylaşıldı. Erdoğan Kur'an okurken şehit yakınları gözyaşı döktü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit evinde Kur'an-ı Kerim okudu
10.08.2017 - 19:27 | Son Güncelleme: 10.08.2017 - 19:27
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Rize'de şehit evini ziyaret eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın okuduğu Kur'an-ı Kerim sonrası şehit yakınları gözyaşı döktü.
Etiketler : Rize,şehit evi,Cumhurbaşkanı,Recep Tayyip Erdoğan,Kur'an-ı Kerim,
495320 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/495320.aspx
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