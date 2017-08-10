Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün memleketi  Rize'de şehidin evini ziyaret etti. Şehidimizin evinde Kur'an-ı Kerim okuyan Erdoğan'ın görüntüleri sosyal medyadan paylaşıldı. Erdoğan Kur'an okurken şehit yakınları gözyaşı döktü. 