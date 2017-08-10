Bingöl'ün Genç ilçesi kırsalında, bölgede yürütülen terör operasyonu kapsamında keşif ve gözetleme yapan güvenlik güçleriyle PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada 1 asker şehit oldu, 1 asker yaralandı. Alınan bilgiye göre, Genç ilçesine bağlı Yeniyazı köyü bölgesinde keşif ve gözetleme görevi yürüten güvenlik güçleriyle terör örgütü PKK mensupları arasında çatışma çıktı. Çatışmada yaralanan 2 askerden biri, kaldırıldığı Bingöl Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılmadı. Diğer askerin ise tedavisi sürüyor. Bölgede başlatılan operasyon devam ediyor.
Bingöl'de çatışma: 1 asker şehit
10.08.2017 - 21:59 | Son Güncelleme: 10.08.2017 - 21:59
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bingöl'ün Genç ilçesinde, keşif ve gözetleme yapan güvenlik güçleriyle PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada 1 asker şehit oldu, 1 asker yaralandı
Etiketler : bingöl,çatışma,son dakika,şehit,
495342 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/495342.aspx
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