Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bingöl'ün Genç ilçesi kırsalında, bölgede yürütülen terör operasyonu kapsamında keşif ve gözetleme yapan güvenlik güçleriyle PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada 1 asker şehit oldu, 1 asker yaralandı. Alınan bilgiye göre, Genç ilçesine bağlı Yeniyazı köyü bölgesinde keşif ve gözetleme görevi yürüten güvenlik güçleriyle terör örgütü PKK mensupları arasında çatışma çıktı. Çatışmada yaralanan 2 askerden biri, kaldırıldığı Bingöl Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılmadı. Diğer askerin ise tedavisi sürüyor. Bölgede başlatılan operasyon devam ediyor.