Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÇETİNER ÇETİN

Nazi benzetmeleri, tutuklamalar, sözde Ermeni soykırımı kararı, siyasilerin etkinlik yapmalarının yasaklanması... Son dönemlerde Türk-Alman ilişkileri hiç olmadığı kadar kötü durumda. Alman kamuoyu araştırmacılarına göre Berlin ile Ankara arasında uzun süredir devam eden gerginlik, Almanya’da 24 Eylül’de yapılacak genel seçim sonuçlarını da etkileyecek. Anketler, bir milyonu aşkın Türk seçmenin Alman siyasetine tepkili olduğunu ortaya koyuyor. Türk seçmenler Almanya’daki siyasi partilerin kendilerini anlamadığını ve onları dışladığını düşünüyor.

Araştırmacılar, bu durumun oluşmasında Türk kökenli vatandaşların, Alman siyaseti ile ilgili çıkan haberlerin çoğunu Türk medyasından takip etmesinden kaynaklandığını belirtirken, Alman partileri ile ilgili çıkan haberlerin şu sıralar hep iki ülke arasında yaşanan ihtilafla ilgili olduğuna dikkat çekiyor.

Çok sayıda Türk’ün kendisini geri çekmeye başlamış olması özellikle Sosyal Demokrat Parti (SPD) ve Yeşiller Partisi için kötü bir haber olarak yorumlanıyor. Çünkü söz konusu partiler, bu zamana kadar Almanya’da yaşayan yaklaşık bir milyon Türk’ün tercih ettiği partilerdi.

Şubat ayında Bavyera’da göçmenlere yönelik yapılan ankette söz konusu kişilerin “Tüm Alman partilerin fikirlerine pek katılmadığı” belirledi.

Avrupalı Türk Demokratlar Birliği (UETD) tarafından Almanya’da gerçekleştirilen bir anketten de benzer sonuçlar çıktı. Ankete bin kişi katıldı. Katılan insanların yüzde 15’i genel seçimlere katılmak istemediklerini belirtti. Yüzde 41’i ise seçimlere katılıp katılmama konusunda kararsız olduklarını söyledi. Geriye kalanların yüzde 4’ü Sol Partiye, yüzde 6’sı Yeşiller Partisine, yüzde 7’si ise Hristiyan Demokrat Partiye (CDU) oy vereceğini belirtti. Sosyal Demokrat Partiye (SPD) destek yüzde 22 düzeyinde çıktı. Almanya için Alternatif (AfD) partisine yönelik destek ise yüzde sıfırda kaldı. Avrupa Parlamentosu seçimlerinden önce anket uygulanan insanların yüzde 54’ü SPD’yi, yüzde 19’u ise Yeşiller Partisini desteklemişti.

Alman Türk Toplumunun (TGD) tahminlerine göre Cem Özdemir de zor durumda. Türklerin, Yeşiller Partisinde lider konumunda bulunan Cem Özdemir’in kendi aralarından biri olmasından dolayı eskiden bu partiye oy verdikleri vurgulandı. Özdemir’in Erdoğan’a yönelik sert eleştirilerinden ve Ermeni tasarısını açık desteğinden sonra sahip olduğu “bonusu” kaybettiği belirtildi.