Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hakkari'nin Şemdinli ilçesi Karadağ bölgesinde 40 santigrat derece hava sıcaklığı ve 3 bin 300 metre rakım ve güç arazi koşullarında Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan operasyonda Karadağ Latedem Tepe bölgesinde tespit edilen 3 terörist ve bir Doçka silahı yapılan hava harekatı ile etkisiz hale getirildi.

OPERASYONDA 4 ODALI MAĞARA BULUNDU

Aynı operasyon kapsamında, Ziyaret ve Cami Tepe bölgelerinde yapılan arama ve tarama faaliyetlerinde 30 metre uzunluğunda 4 odalı ve 5 metre uzunluğunda tek odalı suni olarak yapılmış 2 mağara bulundu.

Mağaralarda; 1 adet Doçka namlusu, 1 adet Biksi namlusu, 5 kutusu açılmamış olmak üzere bin 800 adet Doçka mühimmatı, 1 adet roketatar mühimmatı, 1 adet jeneratör, 2 adet akü, 8 adet büyük tüp, 7 celikan mazot, mağara üzerine sabitlenmiş bir paratoner, muhtelif örgütsel doküman, bir miktar yaşam malzemesi bulunarak imha edildi.