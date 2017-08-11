Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi GASKİ Genel Müdürlüğü tarafından Hacıbaba İçme Suyu Arıtma Tesisleri için yapılan labaruvarın açılışında gazetecilerin sorularına cevap verdi. Darbeci FETÖ üyeleri için süren davalarla ilgili soru üzerine Gül, "Tüm darbeciler tüm FETÖ terör örgütü yönetici yargılanıyor. Türk mahkemeleri, adil, bağımsız ve tarafsız bir şekilde hakim ve savcılarımız tarafından bu yargılamalar devam ediyor. Herkes yargıya sonuna kadar güvensin. Adaletin, tecelli edeceğine sonuna kadar asla şüphe duymasınlar. Türk mahkemeleri şuanda görüyorsunuz, akıncı davası, Marmaris’te sayın Cumhurbaşkanımız’a suikast düzenleyen teröristler yargılanıyorlar. Umudumuz adaletin erken bir şekilde, Türk milletinin beklediği ve adil bir şekilde kararın bir an önce verilmesidir" dedi.

Gül, gazetecilerin, yargılanan darbeciler ve FETÖ üyelerinin mahkemelerde gösterdiği pişkin ve rahat tavırları ile ilgili soru üzerine ise "Tiyatroları izliyoruz. Bütün milletimiz görüyor. Bu yalanlamalar, tiyatroların hiçbir geçerliği yok. Bunların hepsi, bir terör örgütünün nasıl bir organize olduğunu gösteriyor. Nasıl bir organize suç örgütü olduğunu gösteriyor. Bunlara şu şekilde söyleyin inkar edin deniyor. Onlar da inkar ediyor. Ama dosyada deliller var. Meclis, külliye bombalanmış. 250 vatandaşımız şehit olmuş. Bunlar dosyada mevcut. Dosya kapsamında ne varsa, gereken cezayı alacaklar" dedi.

"CHP’NİN NEYİ VAR BİZİ İLGİLENDİRMEZ"

Gül soru üzerine CHP’nin Çanakkale’de yapmayı düşündüğü Adalet Kurultayı’nı da değerlendirerek, "CHP’nin neyi var, bizi ilgilendirmez. Türk milletinin bağımsız tarafsız yargısı, hakimleri savcıları var. Adaletimiz işliyor" dedi.

"CHP FETÖ AĞZINI BIRAKSIN"

CHP’yi eleştiren Gül, CHP’ye FETÖ ağzını bırakarak, milletin yanında yer alması için çağrıda bulundu. Gül, "CHP FETÖ ağzını önce bıraksın. Darbecilerin yanında terör örgütleri ile aynı dili kullanmaktan vazgeçsin. Şu milletin yanında bari 2 gün durmaya çalışsınlar. Yeni kapıda bir gün durdular. Şunu 3 gün dursaydınız. CHP’ye şu milletle bir 30 gün, olmadı 30 dakika aynı şeyi, aynı duyguyu paylaşmaları, FETÖ’ye ve diğer terör örgütlerine karşı, milletin yanında durmaya, fetö ağzıyla konuşmamaya davet ediyorum. CHP’nin adalet ile ilgili neyi var bilinmez ama Türk milletinin Türk devletinin bağımsız tarafsız yargısı adalet mekanizmaları var" şeklinde konuştu.

TEK TİP KIYAFET HAZIRLIKLARI

Gül, darbeciler ve terör örgütü suçuyla yargılananların tek tip kıyafet giymesini öngören çalışma ile ilgili ise "Tek tip kıyafetle çalışıyoruz. Bekir Bozdağ zamanından da bir çalışma var. Yakın zamanda, kamuoyu bilgilendirilecek" diye konuştu.