Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube ekipleri, yakalama kararı bulunan il mali sorumlusu Ahmet Asam (42) ile Çanakkale imanının özel hizmet sorumlusu ve kuryeliğini yapan Ali Posbıyık'ı (27) örgütün İzmir'deki Gaybut Evi'nde gözaltına aldı.

FETÖ zanlıları emniyetteki sorgularının ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan Ahmet Asamn'ın eşi Hilal Asam da Çanakkale il abla yardımcılığı suçundan dün çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.