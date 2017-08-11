Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın kurbağa adamları, Arnavutköy Karaburun ile Şile bölgesinde, 15 Temmuz Cumartesi günü İstanbul Boğazı'nda akıntıya kapılarak gözden kaybolan 17 yaşındaki Furkan Yıldırım'ı arıyor.



6 KURBAĞA ADAM ARIYOR

Arama çalışmalarını 40 metreye kadar dalabilen 6 kurbağa adam yapıyor. Ayrıca botlarla deniz yüzeyinde de çalışma yapılıyor.

AİLESİ DE ÇALIŞMALARI İZLİYOR

Furkan'ın ailesi de arama çalışmalarını izliyor.

Konuşmakta güçlük çeken Anne Kezban Yıldırım, "Çok zor durumdayız. 27 gündür bekliyoruz. 27 gündür eve gitmedik. Burada bekliyoruz" şeklinde konuştu.





DÜNKÜ ARAMALARDAN SONUÇ ÇIKMAMIŞTI

Deniz Kuvvetlerine ait A-1580 borda numaralı arama kurtarma gemisi, Kuzey Deniz Saha Komutanlığı ekipleri, ROV cihazı destekli bir insansız denizaltı aracı ile olayın meydana geldiği bölge dahil boğaz sularında geniş bir alanda arama çalışmalarını yaptı. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ile koordineli yürütülen ve dalgıçların da katıldığı çalışmalardan bugün de bir sonuç alınamadı.



FURKAN, 15 TEMMUZ'DAN BERİ KAYIP

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliğine katılmak için arkadaşları ile Beşiktaş'a gelen Furkan Yıldırım serinlemek için Arnavutköy Akıntı Burnunda denize girdi. Bir süre denizde arkadaşları ile yüzen Furkan, akıntıya kapılarak gözden kayboldu.