Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şırnak yakınlarındaki Namaz Dağı üs bölgesine bugün öğlen saatlerinde kalabalık bir terörist grubu tarafından, roketatarlı ve uzun namlulu silahlarla saldırı düzenlendi. Teröristlerin ilk ateşi ile birlikte bir asker yaralanırken, burada görevli askerlerin de karşılık vermesi üzerine çatışma çıktı. Çatışmada yaralanan asker helikopterle 23'üncü Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı'na oradan da ambulansla Şırnak Devlet Hastanesi'ne getirilerek tedavi altına alındı.Namaz Dağı üs bölgesine düzenlenen saldırı sonrası kaçan teröristlerin etkisiz hale getirilmesi amacıyla hava destekli operasyon başlatıldı. 2 Atak helikopteri, teröristlerin kaçtığı derin vadileri yoğun bombardıman altına alırken, bölgeye sevk edilen jandarma özel harekat timleri te kaçmaya çalışan teröristleri takibe aldı.