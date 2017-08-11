Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Alman parlamenterlerin Türkiye ziyareti ve ABD ile Kuzey Kore arasında yaşanan gerilim hakkında önemli açıklamalar yaptı.

Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satırbaşları:

PKK PAÇAVRALARINA İZİN VERMEYİN

"Türkiye bir hukuk devletidir. Uluslararası hukuka saygılıdır. Kendi parlamentosu kendisini gönderirse, ziyaretini yapar, döner. Ama şu bi gerçek ki, Bundestag'da PKK'ya destek veren milletvekilleri var. Bunlar genelde sol partilerden. Nasıl biz de CHP'nin içinde DHKP-C'liler var, Almanya'da da öyle. Şu anda Avrupa'da ciddi bir tartışma var. Bu tartışmalar çerçevesinde Avrupa normları oluşabilir. PKK paçavralarına izin verilmemesi konusunda normlar oluşabilir.

NÜKLEER RESTLEŞME ÇOCUK OYUNCAĞI DEĞİLDİR

Biz 16 yılda dünyada çok sıkıntılar gördük. Kendi bölgemizde de, ciddi sıkıntılar oldu. Yunanistan gibi bir ülke iflas etti. Şimdi toparlanmaya çalışıyor. Toparlanması bizim için de iyidir. Komşularımızın kötülüğünden bize yarar gelmez. Cumhurbaşkanımız, Türkiye'den bu kriz geçmez demişti. Aldığımız önlemler ve para politikalarımız sayesinde bugüne kadar yaşanan krizlerden çok az etkilendik. Artık küreselleşme var, dünyanın bir ucundaki gelişme tüm dünyayı etkileyebiliyor. Kuzey Kore-ABD krizi tüm dünyayı etkiler. Biz bütün tedbirlerimizi aldık. Esas bu konunun kendisi ciddidir. Bu başka bir şeye benzemez. Nükleer silahla restleşme çocuk oyuncağı değildir. Bu ülkelerin aklı selim hareket etmesi lazım. Esasen o bölgede Güney Çin Denizi krizi vardı. Şimdi bu nükleer kriz tüm krizleri gölgede bıraktı."