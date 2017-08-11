Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kocaeli’de FETÖ/PDY örgütüne yönelik başlatılan soruşturmalar devam ediyor. Bu kapsamda Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma ile örgütün kriptolu haberleşme aracı Bylock isimli programı kullandıkları tespit edilen farklı meslek gruplarındaki 16 kişi ile bir kısmı çalışan bir kısmı da daha önce ihraç edilmiş 4’ü eski emniyet müdürü 11 polis hakkında gözaltı kararı verildi.

Haklarında gözaltı kararı verilen kişilere yönelik düzenlenen operasyonlarda ise farklı meslek gruplarından 11 kişi ile 3’ü emniyet müdürü 8 polis gözaltına alındı. Firari durumda olan 5 sivil, 4’te polis memurunun yakalanması için ise çalışmaların sürdüğü öğrenildi.