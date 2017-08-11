Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam eden suikast timi davasının dördüncü duruşmasının ikinci celsesi sona ererken, mahkeme heyeti ara kararını açıkladı. Sanıklardan Suikast timinin lideri eski Tuğgeneral Gökhan Şahin Sönmezateş, Özay Cödel ve Murat Dağlı’nın avukatlarının sanıkların devam eden başka dava dosyaları nedeniyle mazeretli sayılmaları için yapılan talepleri mahkemece ayrı ayrı reddedildi. Mahkeme, sanıklardan Gökhan Sönmezateş’in başka illerde devam eden duruşmaları nedeni ile savunmasını hazırlayamadığı, başka bir avukat tutma imkânının bulunmadığı ve barodan başka bir avukat atanmasını istemeyerek savunma için ek süre talebini de ret ederken, Sönmezateş’in savunmasını hazırlayabilmesi amacıyla 22 Ağustos tarihine kadar devam eden duruşmalarda vareste hakkını kullanabilmesine izin verdi.

Mahkemeye heyeti sanıklardan Gökhan Şahin Sönmezateş, Murat Dağlı ve Özay Cödel’nin avukatlarının duruşmaya katılıp katılmayacağının tespiti, katılmamaları halinde barodan avukat belirlenmesi için 5 gün süre verilirken, duruşma 14 Ağustos tarihine ertelendi.

Darbeci Gökhan Şahin Sönmezateş, mahkeme tarafından kendisine verilen vareste (katılmama) hakkı ile ilgili olarak duruşmalara katılacağı beyanında bulundu.