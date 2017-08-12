Alınan bilgiye göre, Tunceli kırsalında gece gece yarısı PKK'lı teröristlerle güvenlik güçleri arasında sıcak temas yaşandı. Çıkan çatışmada 3 asker yaralandı.
Yaralı askerler, olay yerinden helikopterlerle alınarak Elazığ'a getirildi. Askerlerden 2'si Fırat Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Bir asker ise Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Güvenlik güçlerinin bölgede hava ve karadan operasyonu sürdürdüğü öğrenildi.
Tunceli'de çatışma çıktı: 3 asker yaralı
12.08.2017 - 01:34 | Son Güncelleme: 12.08.2017 - 01:34
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Tunceli'de güvenlik güçleriyle teröristler arasında çıkan çatışmada 3 asker yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Tunceli kırsalında gece gece yarısı PKK'lı teröristlerle güvenlik güçleri arasında sıcak temas yaşandı. Çıkan çatışmada 3 asker yaralandı.
Etiketler : tunceli,tunceli çatışma,terör,pkk,
495609 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/495609.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER