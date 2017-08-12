Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Ay doğar aşmak ister, al yanak yaşmak ister, şu benim deli gönlüm yâre kavuşmak ister... Biz de bugün hamdolsun Ispartamıza, Ispartalılara kavuştuk. Biz bu milleti seviyoruz be! Biz bu milleti Allah için seviyoruz. Günün 24 saati, 365 gün milletimize hizmet etsek usanmayız. 15 Temmuz gecesi Ispartalıların ezanlarına, ülkelerine, bayraklarına sahip çıktıkları için şükranlarımı sunuyorum. 16 Nisan halk oylamasında yüzdte 56 oranında evet diyerek demokrasisine ve geleceğine sahip çıkan Isparta'ya teşekkür ediyorum. İnşallah 2019 seçimlerinde tam olarak uygulanacak yeni yönetim sistemimiz ülkemiz ve elbette Ispartamız için hayırlı olacaktır.

ŞEHİR HASTANEMİZ 5 AYA YAKIN SÜREDİR HİZMET VERİYOR

Geçtiğimiz 15 yılda Türkiye'de yaptığımız hizmetlerin en yakın şahitleri sizlersiniz. Eğitimde, sağlıkta, ulaşımda, iletişimde, toplu konutta, enerjide, sosyal yardımlarda ve diğer tüm alanlarda ülkemize biz çağ atlattık. Diğer 80 vilayetimizle birlikte Ispartamız da bu hizmetlerden payına düşeni aldı. Isparta'ya kazandırdığımız derslik sayısı bin 426'dır. Üniversitemiz her geçen yıl büyüyerek, gelişerek kendi alanında önemli bir marka haline geldi. Şehir hastanelerinden biri de Isparta'da faaliyete geçen. Yatırım değeri 1,1 milyar lira. Bu dev tesis 5 aya yakın süredir sizlere hizmet veriyor.

BİZ SÖZ VERİRİZ VE YAPARIZ

Bundan 15 yıl önce Isparta'ya böyle bir şehir hastanesi yapılacak deseler inanır mıydınız? Biz söz veririz ve yaparız. Biraz sonra tekrar kontrolüne gideceğim, bakalım hastalarımız ne diyor? Toplu konutta 3 bine yakın konutu Ispartalılar'ın hizmetine açtık. Şehrimiz için Isparta-Antalya yolu büyük ölçüde tamamlandı. Kalan bölümü inşallah 2019'a kadar bitiyor. Hızlı Tren projemizin güzergahında biliyorsunuz Isparta'da var.

YÜZLERCE KARDEŞİMİN ELMALARI ARTIK ÇÜRÜĞE GİTMEYECEK

Artık elmalarınız çürüğe gitmeyecek. Yüzlerce kardeşim benim elmasını toplayıp, oraya verecek. Eskiden bu elmalar çürüyordu. Bu iş at binenin kılıç kuşananındır. Şimdi burada kamu yatırımların açılışını yapıyoruz. 252 milyon liralık yatırımın resmi açılışını yaparak İspartamızın hizmet hanesine yeni kalemler ekliyoruz. Yurdumuz bitiyor ve hizmete açılacak. Artık üniversitelerimize gelen öğrencilerimizin yer yurt sorunu olmayacak.

ISPARTA 800 YILDIR KADİM BİR ŞEHRİMİZDİR

TOKİ Keçiborlu'da 158 konutu tamamladı. Çiftçilerimize yönelik 65 milyonluk destekleme projeleri hayata geçirildi. Tüm bunların resmi açılışlarını buradan yapıyoruz. Şehrimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Bu yatırımları Ispartamıza kazandıran bakanlık, kurum ve belediyelerimize şahsım ve milletim adına teşekkür ediyorum. Isparta kadim bir şehir. Son 800 yıldır da Türk milleti olarak bu topraklarda kendi hükümranlığımız altında yaşıyoruz. Bu süreçte ne zaman devletimiz güçlü olmuşsa, güvenliği sağlamışsa, imar faaliyetlerini arttırmışsa, adaleti tesis etmişse Isparta büyümüş, ilerlemiş, refah ve huzur içinde yaşamıştır. Bir dönem Celali isyanları gibi iç karışıklık, deprem ve sel gibi tabii afetler şehri epeyce hırpalamıştı.

ISPARTA HAFIZ İBRAHİM'İN TORUNU OLDUĞUNU GÖSTERDİ

Isparta bayrağı ve ezanı tehdit altına girdiğinde kimsenin yardımına ihtiyaç duymadan mücadelesini vermiş bir şehirdir. Bu vesileyle Hafız İbrahim Efendi başta olmak üzere İstiklal Harbimizin tüm sarıklı, kalpaklı kahramanlarını rahmetle yadediyorum. Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşlarını aynı şekilde yadediyorum. Ispartalılar 15 Temmuz'da Hafız İbrahim Efendi'nin torunları olduklarını göstermişlerdir.

SİZE KÖROĞLU'NUN DİLİYLE CEVAP VERİYORUM

PKK, DEAŞ, FETÖ diğer terör örgütleriyle yürüttüğümüz mücadelemizin tamamı istiklal ve istikbal kavgasının sonuçlarıdır. Suriye ve Irak'ta sınırlarımız boyunca oluşturulmaya çalışılan terör devletlerinin amacı da budur. Maruz kaldığımız örtülü ambargoların da sebebi budur. Avrupa ülkelerine Köroğlu'nun dizeleriyle cevap veriyorum; Mert dayanır namert kaçar, meydan gümbür gümbürlenir. Şahlar şahı divan açar, divan divan gümbür gümbürlenir. Ok atılır kalasından, halk saklasın belasından, Köroğlu'nun narasından dağlar gümbür gümbürlenir. Ecdadımızdan aldığımız ilhamla biz de sesimizin yettiği en yüksek tonla, yüreğimizden gelerek diyoruz ki, başaramayacaksınız. Milletimizi bölemeyeceksiniz. Bayrağımızı indiremeyeceksiniz, ezanlarımızı susturamayacaksınız. Vatanımızı parçalamayacaksınız. Devletimizi yıkamayacaksınız.

BİZE YAKIŞAN TEK BAYRAK, TEK VATAN, TEK MİLLET VE TEK DEVLET OLMAKTIR

Bize meydanı bu çapulculara bırakıp kaçmak yakışır mı? Bize yakışan nedir? Bize yakışan tek millet diyerek, 80 milyon bir, beraber ve kardeş olarak Türkiye olmaktır. İkincisi tek bayraktır. Biz tek bayrak diyerek şehitlerimizin, gazilerimizin aziz hatıralarına sahip çıktık. Tek vatan diyerek 780 bin kilometrekarede, vatan topraklarımızın üstünde operasyon yaptırdık mı? Ve Tendürek, Gabar, Cudi hatta Kandil'de Bestler deresinde bunları gördük mü? Gömmeye de devam edeceğiz. Milletin huzurunu kaçıranlar bedelini ödeyecek.

İDAM PARLAMENTODAN GEÇİP BANA GELİRSE BEN ONAYLARIM

Bu konu parlamentoya geldiğinde, ben parlamentodan geçeceğine inanıyorum. Ardından bana onaya gelecek. Bana geldiğinde ben bu idamı onaylarım. Şu ne der, bu ne der ben ona bakmam! Allah ne der? Ben ona bakarım. Bize yakışan tek devlet. Bizim Türkiye Cumhuriyeti devletinden başka bir devletimiz yok. Bu devletimize sahip çıkacağız. Öyle paralel devletmiş, yok bilmem PKK'nın bilmem nesi imiş, asla! Türkiye Cumhuriyeti devletinin güvencesi altında ülkemizi büyüteceğiz.

BİZİ EKONOMİYLE TEHDİT EDENLERE DAHA GÜÇLÜ BİR EKONOMİYLE CEVAP VERMEYE VAR MIYIZ?

Bize köşe sıkıştırdıkları sananları, köşeye sıkıştırmaya var mıyız Isparta? Bizi silah, teknoloji ile alt edebileceklerini sananlara daha güçlü silahlarla, daha üstün teknolojilerle cevap vermeye var mıyız? Bizi ekonomiyle tehdit edenlere cevabımızı daha güçlü ekonomi, daha çok üretim, ihracat ve istihdamla vermeye var mıyız? Bugün Isparta dünyanın dört bir yanından dinleniyor. Türkiye'den bu kararlı sesler yükseldikçe, inanın bana bu milletin önünde kimse duramaz.

HANIM KARDEŞLERİM SİZ BU İŞİN ANAHTARI OLACAKSINIZ

Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, beraber olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız. Biz yaradandan ötürü yaradanı seviyoruz. Bizim sevgi anlayışımız bu. Bunu böyle bildikleri için. Yıllarca ülkemizi koalisyon, zayıf yönetimlerle, bürokratik oligarşinin çarkları arasında ezerek yavaşlattılar, gerilettiler. Enerjimizi, zamanımızı, heyecanımızı çaldılar. 2019 Mart yerel seçimlerine hazır mıyız? Ardından 2019 seçimlerine var mıyız? Cumhurbaşkanlığı seçimi olacak. Ama çok gayretli. Kapı kapı dolaşmamız lazım. Hanım kardeşlerim, unutmayın kale içeriden fetholunur. Siz bu işin anahtarı olacaksınız.

KARANLIK DÖNEMİ GERİDE BIRAKAN YENİ BİR DÖNEME GİRİYORUZ

Ne zamandır bunu yapmak istiyorlardı, ama geçti. Şimdi sür eşeğini Niğde'ye. Yıllarca oynanan tavşana kaç, tazıya tut oyununu milletimiz görmüş olması lazım. Kısır bir kavganın aracı haline geldiği yılların ülkemize çok ağır maliyeti olmuştur. 16 Nisan'da yapılan halkoylamasına yürürlüğe giren yeni yönetim sistemi inşallah bu konuda ülkemize çok önemli imkanlar getirmiştir. Aylar boyunca hükümet kurulamadığı için yeterli çoğunluğu sağlamak üzere karanlık ve kirli pazarlıklara gerek kalmayan bir döneme giriyoruz. Cumhurbaşkanlarıyla, Meclisiyle, yargısıyla daha güçlü bir Türkiye'nin temellerini 16 Nisan'da sizlerle birlikte attık. Şimdi bize yeni dönemin ruhuna uygun bir şekilde kendimizi yenilemek, tazelemek düşüyor.

BİZ ASLA ON DÖNÜM BOSTAN YAN GEL YAT OSMAN OLMADIK

Bize donanımı, heyecanı, enerjisi olan yol arkadaşları lazım. Esasen AK Parti'de görev değişimi bir bayrak yarışıdır. Görevlerini yapan arkadaşlarımıza teşekkürlerimizi sunacak, vefamızı gösterecek yeni arkadaşlarımızla saflarımızı sıklaştırarak yola devam edeceğiz. Tüm alanlarda mevcudu kat be kat daha ileriye taşıyacak, yeni yatırımların hazırlıklarını süratle yapmamız gerekiyor. 2019 yılına kadar hazırlıklarımızı tamamlayacak milletimizin önüne çıkacağız. Biz asla 10 dönüm bostan yan gel yat Osman anlayışının içinde olmadık. Biz asla milletimizin bize verdiği desteği bir mahkumiyet, bir mecburiyet olarak görmedik.

SİZ ÖNCE İZMİR'DEKİ İŞÇİLERİN HAKLARINI VERİN

Böylesine kritik günlerde sorumluluk üstlenmenin ve vebalin farkındayız. Çok çalışırak, gecemizi gündüzümüze katarak, en iyi ekipleri oluşturarak, en iyi politikalarla en iyi icraatlerle Allah'ın yardımıyla bu vazifeyi hakkıyla yerine getirmenin gayreti içinde olacağız. Biz bu yoldan dönmeyeceğiz. Varsın birileri ülkesinin değil, terör örgütlerinin safında yer alsın. Beraber sözde adalet yürüyüşü yapsınlar. Bunlara ben diyorum ki, önce siz İzmir Büyükşehir Belediyesi'ndeki işçilerinizin haklarını verin. Şişli Belediyesi'ndeki taşeron işçilerin haklarını verin. Sen daha bunları halledemiyorsun kalkıp Türkiye'yi Almanya'ya şikayet ediyorsun. Ankara'dan İstanbul'a yürüyüşü sağlayan kim? Bu imkanı veren kim?

BUNDAN SONRA HER YIL MALAZGİRT'E GİDİP SESLENECEĞİZ

Yalancının mumu yatsıya kadar yanar, bununki daha erken sönecek. Biz asıl olarak seferle mükellefiz zafer Allah'a aittir. Son nefesimize kadar da bu mücadeleyi böyle sürdüreceğiz. Ecdadımız başka düşünseydi sultan Alparslan Malazgirt'te kendisinden üç dört kat büyük ordunun karşısına çıkmaya cesaret edebilir miydi? Bu sene 26 Ağustos kutlamalarında inşallah Malazgirt'teyiz. Nasıl her yıl Çanakkale'ye gidiyorsak bundan sonra her yıl Malazgirt'teyiz.

ASIL MESELE GÜÇ OLSAYDI MİLLETİMİZ 15 TEMMUZ'DA ÇIKABİLİR MİYDİ?

Tek mesele güç meselesi olsaydı Çanakkale'de yedi düvele meydan okuyabilir miydik? Ecdadımız Fatih atını denize sürebilir miydi? İstiklal harbimizi verebilir miydik? Bu işler sadece silahla, teknolojiyle olsaydı 15 Temmuz'da milletimiz savaş helikopterlerin, uçakların karşısına yüreğiyle, çıplak eliyle çıkabilir miydi? O gece benim milletim göğsünü siper etti. İnanç öyle bir şeydir ki, tekeden bile süt çıkartır. Cesaret, güven Allah'a şükür Türk Milleti olarak bizde bunların hepsi de ziyadesiyle mevcut. Kalan eksikleri tamamlamak sadece zaman meselesidir. Silahımız mı yok, yaparız. Uçağımız mı yok, geliştiririz. Gemimiz mi yok, inşa ederiz.