Gürcistan’da düzenlenen “Noble Partner 2017” askeri tatbikatında 2 bin 800 askeri personel ve 500 askeri araç yer aldı. Gürcistan Devlet Başkanı Giorgi Margvelaşvili ve Gürcistan Savunma Bakanı Levan İzorya son tatbikata katıldı. Gürcistan Devlet Başkanı Giorgi Margvelaşvili tatbikatı izleyerek askerler karşısında konuşma gerçekleştirdi. Margvelaşvili, NATO’nun tatbikatlarının güvenliğin arttırılması yönünde yapıldığını belirtti. Tatbikata Gürcistan’ın yanı sıra ABD, Almanya, Birleşik Krallık, Slovenya, Ukrayna, Türkiye ve Ermenistan’dan askerler yer aldı. NATO bünyesindeki çok uluslu tatbikat, başkent Tiflis’e yakın Vaziani askeri karargahında gerçekleştirildi. Tatbikatta savunma ve saldırı operasyonları, komando ve kontrol gibi eğitimler düzenlendi.
Türkiye’nin de katıldığı “Noble Partner 2017” sona erdi
12.08.2017 - 17:28 | Son Güncelleme: 12.08.2017 - 17:28
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Gürcistan’da düzenlenen Türkiye’nin de katıldığı “Noble Partner 2017” askeri tatbikatı bugün sona erdi.
Etiketler : gürcistan,tatbikat,türkiye,Noble Partner 2017,
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