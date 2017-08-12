Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun teyzesinin kızı Lütfiye Yılmaztürk (69) bu sabaha karşı geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti. Yılmaztürk için Bahçelievler Yayla Camii’nde tören düzenlendi. Cenaze törenine eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ve eşi Sare Davutoğlu’da katıldı. Yılmaztürk ikindi namazına müteakiben kılınan cenaze namazının ardından Habibler Yayla mezarlığında bulunan aile kabristanlığına defnedildi.
Ahmet Davutoğlu’nun acı günü
12.08.2017 - 18:40 | Son Güncelleme: 12.08.2017 - 18:40
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun teyzesinin kızı Lütfiye Yılmaztürk 69 yaşında hayatını kaybetti.
Etiketler : Ahmet Davutoğlu,Lütfiye Yılmaztürk,davutoğlu,
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