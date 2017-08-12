Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Burdur merkeze bağlı Kocapınar Köyü'nde özel bir şirkete ait mermer ocağında çalışan Nihat Ersöz, saat 16.30 sıralarında kestiği mermer bloğun altında kaldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Nihat Ersöz'ün yaşamını yitirdiğini belirledi. Ezsöz'ün cenazesi olay yerinden alınarak morga konuldu. Nihat Ersöz'ün Afyonkarahisar Çatağıl Köyü'nden çalışmak için Burdur'a geldiği, evli ve 1 çocuk babası olduğu belirtildi.