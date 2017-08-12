Burdur merkeze bağlı Kocapınar Köyü'nde özel bir şirkete ait mermer ocağında çalışan Nihat Ersöz, saat 16.30 sıralarında kestiği mermer bloğun altında kaldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Nihat Ersöz'ün yaşamını yitirdiğini belirledi. Ezsöz'ün cenazesi olay yerinden alınarak morga konuldu. Nihat Ersöz'ün Afyonkarahisar Çatağıl Köyü'nden çalışmak için Burdur'a geldiği, evli ve 1 çocuk babası olduğu belirtildi.
Kestiği mermer bloğunun altında kalan işçi öldü
12.08.2017 - 18:57 | Son Güncelleme: 12.08.2017 - 18:57
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Burdur'da özel şirkete ait mermer ocağında kestiği mermer bloğun altında kalan 36 yaşındaki Nihat Ersöz yaşamını yitirdi.
Etiketler : burdur,iş kazası,haberler,öldü,
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