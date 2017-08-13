Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ardahan Emniyet Müdürlüğü ile jandarma timleri dün gece sabaha karşı Göle kırsalında PKK terör örgütüne yönelik arama tarama çalışmaları başlattı. Polis ve jandarma ekipleri arazide karşılaştıkları teröristlerle çatışmaya girdi. Ardahan Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Timi'nde görevli 28 yaşındaki polis memuru Mehmet Onur Eker, çatışmada sağ ayağından hafif yaralandı. Ambulansla Erzurum'un Oltu ilçesindeki Devlet Hastanesine getirilen Eker'in ayağına dikiş atıldı. Eker, yapılan müdahalenin ardından sağlık durumunun iyi olduğunu söyleyerek arkadaşları ile birlikte operasyon bölgesine gitti.



Oltu Devlet Hastanesi Başhekimi Soner Özcan yaptığı açıklamada, "Özel Harekat polisi Eker sağ dizinden yaralanmış. Kurşun giriş çıkış yapmış. Müdahalesini yaparak taburcu ettik. Allah'a şükür hiçbir şeyi yok. Kendisi tekrardan operasyona katılmaya gitti" dedi. Ardahan Emniyet Müdürü Ayhan Taş ile İl Jandarma Alay Komutanı Albay Garip Gümüş de Oltu ilçesine gelerek yaralı polis memurunu ziyaret edip, sağlık durumu hakkında doktorlardan bilgi aldı.